Die Corona-Krise hat 2020 tiefe Löcher in die deutsche Exportbilanz gerissen. Die Ausfuhren brachen gegenüber 2019 um 9,3 Prozent auf 1204,7 Milliarden Euro ein.

Das teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mit. Es war der stärkste Rückgang seit der globalen Finanzkrise 2009. Damals waren die Exporte im Vorjahresvergleich um 18,4 Prozent gesunken. Das Import-Volumen verringerte sich 2020 um 7,1 Prozent auf 1025,6 Milliarden Euro. Zeitweilige Grenzschließungen, Störungen in der Logistik und Unterbrechungen der Lieferketten im Frühjahr 2020 bremsten das Export-Geschäft zeitweilig aus. Zwar arbeitete sich der Außenhandel anschließend schrittweise aus dem Corona-Tief. Doch es reichte nicht, um den Einbruch auszugleichen. Für 2021 rechnet der Außenhandelsverband mit einem deutlichen Plus. Das Vorkrisenniveau soll spätestens im Sommer 2022 erreicht werden.