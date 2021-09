Der Staat zahlt hohe Zuschüsse für die Weiterbildung im Handwerk, Handel und in der Industrie.

Vielen Unternehmen fehlen Fachkräfte. Der Staat will helfen, indem er Schulungen zum Meister oder zur Fachwirtin mit dem sogenannten Aufstiegs-Bafög fördert. Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben des Statistischen Bundesamts bundesweit rund 178.000 Menschen unterstützt. Das waren 11.000 Personen mehr als im Jahr 2019 – ein Plus von 7 Prozent. Der Betrag, mit dem die Menschen gefördert wurden – eine Mischung aus Zuschüssen und Darlehen – erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent: 2020 betrug er gut 783 Millionen Euro. In Rheinland-Pfalz wurden 2020 mehr als 9000 Menschen mit dem Aufstiegs-Bafög gefördert, rund 60 Prozent der Geförderten waren Männer.