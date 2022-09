Am Wochenende hat die Videospiel-Gemeinde im Internet kollektiv den Atem angehalten.

Bilder und kurze Videosequenzen aus einem noch unveröffentlichten Teil der Spielreihe Grand Theft Auto (deutsch: Schwerer Autodiebstahl, kurz GTA, Anm. d. Red) sind an die Öffentlichkeit gelangt. Die Aufnahmen scheinen nicht aus einem fertigen Spiel zu stammen, da etwa Entwicklerwerkzeuge zu sehen sind.

Am Montag äußerte sich dann auch GTA-Entwickler Rockstar Games auf Twitter. Demnach habe eine „dritte, unautorisierte Partei illegal die Systeme gekapert und Inhalte heruntergeladen“ – ein Hackerangriff also. Gleichzeitig bestätigte Rockstar, dass das Material tatsächlich aus einem neuen GTA-Teil stammt, der sich derzeit in Entwicklung befinde. Ein Paukenschlag: Bisher waren zu dem Spiel nur einige wenige Handlungshintergründe bekannt und dass überhaupt daran gearbeitet wird.

Albtraum für Rockstar

Dass im Internet Aufnahmen aus angeblich neuen GTA-Spielen kursieren, ist normalerweise nicht ungewöhnlich. Meist ist dieses Material aber gefälscht und soll dem jeweiligen Ersteller Aufmerksamkeit und Reichweite im Internet verschaffen.

In diesem Fall trifft das aber nicht zu. Das ist ein Problem für Rockstar. Der Videospieljournalist Jason Schreier schrieb auf Twitter, dass das Unternehmen nun die Arbeit am Spiel vorübergehend einstellen und im Rahmen der verstärkten Sicherheitsvorkehrungen wohl auch das mobile Arbeiten einschränken müsse. Außerdem soll der Hacker neben den veröffentlichten noch weitere Daten erbeutet haben. Wohl auf Drängen von Rockstar-Mutterkonzern Take-Two sind inzwischen einige Aufnahmen aus dem Netz verschwunden.

Dritterfolgreichstes Spiel aller Zeiten

Die gewaltlastige, gesellschaftskritische GTA-Reihe erfreut sich international großer Beliebtheit. Der 2013 bislang zuletzt erschienene Teil, GTA V, ist mit mehr als 170 Millionen verkauften Exemplaren das dritterfolgreichste Videospiel der Geschichte. Wann der nächste Teil, wohl GTA VI, erscheint, ist unklar. Schreier spekulierte in einem Bloomberg-Artikel, dass das Spiel frühestens in zwei Jahren, 2024 also, auf den Markt kommen könnte.