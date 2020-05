Gimmeldingen. „Wir schaffen es ganz gut, uns anzustacheln“, erzählt die 26-jährige Sophie, die sich mit Steffen Christmann, ihrem Vater, die Verantwortung teilt. Dass die älteste Tochter einmal das Weingut bekommen würde, war im Familienrat schon lange beschlossene Sache. Bis dahin aber „wollen wir beide gemeinsam noch zehn Jahre Vollgas geben“, skizziert die künftige Chefin ihre Vorstellungen. Mit den Besten der Weinwelt auf Augenhöhe unterwegs sein, dafür ist den beiden keine Mühe zu viel.Nach ihrem Studium in Geisenheim hat die junge Frau ein Auslandssemester in Bordeaux absolviert, bei Praktika in Weingütern im In- und Ausland jede Menge Eindrücke gesammelt, ehe sie für eineinhalb Jahre in Berlin Agricultur Economics (Agrarökonomie) studierte. Zurück in der Pfalz, im elterlichen Weingut, fühlt sie sich endgültig angekommen, gerüstet für große Aufgaben. Steffen Christmann, jüngst erneut zum Präsidenten des Verbandes deutscher Prädikatsweingüter (VDP) gewählt, war es wichtig, seiner Tochter einen eigenen Bereich zu schaffen, in dem sie ohne Kompromisse schalten und walten kann: der Pinot Noir. „Viel zu lange musste sich bei uns der Spätburgunder dem Riesling unterordnen“, wurde Christmann bewusst, als seine Tochter bereits mit ihrem ersten Jahrgang die Weinszene aufwirbelte.

85 Prozent der Rebfläche sind dem Weißwein gewidmet. Davon sind gut zwei Drittel mit Riesling bestockt. 15 Prozent bleiben dem Spätburgunder. Und den verteidigt die Weinmacherin. Auch gegen die Neubaupläne eines Sektgutes, das die Familien Christmann und Kauffmann gemeinsam in Gimmeldingen betreiben. Weihnachten 2022 soll der erste Sekt auf den Markt kommen. Der Elsässer Matthieu Kauffmann, gerade zum „Winzer des Jahres 2020“ gekürt, ist ein Schaumwein-Experte. Über Jahre hat er als Kellermeister dem Champagner der Marke Bollinger seinen Stempel aufgedrückt, ehe er bis vor wenigen Monaten sechs Jahre lang dem Sekt im Weingut Buhl in Deidesheim zu neuem Renommee verhalf. „Wein- und Sektgut werden getrennt voneinander als zwei Familienbetriebe geführt“, sagt Christmann.

Geht es nach dem Chef des Hauses, wird an der Größe des Weingutes, dessen Ursprung ins Jahr 1580 zurückreicht, nicht gerüttelt. Jene zwölf Hektar, die das Weingut Mugler erst kürzlich seinen Nachbarn in Gimmeldingen überließ, bleiben für das neue Sektgut reserviert.

Zurück zum Wein, dessen Beeren auf einer Fläche von 21 Hektar in Toplagen in und um Neustadt reifen. Das Führungsduo teilt sich die Arbeit mit sechs festangestellten Mitarbeitern, wobei es ihnen wichtig ist, jeden Morgen den Austausch zu pflegen. Da ist dann mit seinen 90 Lebensjahren auch immer Senior Fritz Christmann mit von der Partie. Gerne lässt er sich auf Botendienste ein. „Bei uns machen alle alles“, sagt die Juniorchefin, die einmal in neunter Generation das Gut betreiben wird.

Von der seit über 15 Jahren praktizierten biodynamischen Wirtschaftsweise wird sie garantiert nicht abrücken. „Ich habe beobachtet, wie die Weine ganz neu aufblühten und viel Charakter entwickelt haben“, markiert Steffen Christmann die Entwicklung. Heute befinde sich das Weingut in einer solchen Balance, dass der Jahresertrag, der im Durchschnitt zwischen 5000 und 6000 Litern pro Hektar liegt, kaum noch reduziert werden muss. Zudem ist Biodynamie für Christmann eine Grundlage für die Renaissance großer Weinberge. Fast die gesamte Erntemenge wird von Hand gelesen, Überreife ist verpönt. Und was macht nun den Typus aus? „11,5 Volumenprozent Alkohol, lange Salzigkeit, präsente Säure, kantig würzig, mit 1,1 Gramm Zucker staubtrocken“, fasst die junge Oenologin die wichtigsten Daten eines Gutsrieslings zusammen.

Von den rund 120.000 Flaschen, die jährlich produziert werden und einen Umsatz von 1,6 Millionen Euro bringen, gehen 40 Prozent in den Export. In 30 Länder. Von Australien bis China, von allen Teilen Europas bis nach Russland reichen die Adressen. Gut 30 Prozent nehmen Privatkunden ab, Fachhandel und Gastronomie teilen sich den Rest. Seit Sophie die Hände im Spiel hat, ist nicht nur der Riesling, sondern auch der Pinot Noir im Auslandsgeschäft immer öfter gefragt.

Preisbeispiel

2018 Pfalz Riesling, 11,30 Euro.