Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) hat, wie zuvor andere Institute, seine Wachstumsprognose für das laufende Jahr wegen der anhaltenden Corona-Pandemie verbunden mit Lieferengpässen in der Industrie nach unten korrigiert.

Statt mit 3,9 Prozent rechne man beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr nun mit einem Zuwachs von nur noch 2,6 Prozent, teilte das IfW am Donnerstag mit. 2022 sehen die Konjunkturexperten dagegen deutlich bessere Zeiten auf Deutschland zukommen. Statt um 4,8 Prozent wie bislang angenommen werde das BIP voraussichtlich um 5,1 Prozent steigen. Für das Jahr 2023 wiederum geht das IfW von einer normalisierten Steigerung der Wirtschaftsleistung um dann 2,3 Prozent aus.

„Der Aufholprozess bleibt intakt, bekommt aber über das Winterhalbjahr eine Delle“, sagte IfW-Konjunkturchef Stefan Kooths. Die Corona-Krise werde 2020 bis 2022 zu einem Verlust an Wirtschaftsleistung von geschätzt 320 Milliarden Euro führen. Die Lieferengpässe wiederum kosteten die Industrie in diesem Jahr wohl 40 Milliarden Euro Wertschöpfung. Für 2022 rechnet das IfW mit einem konjunkturellen Zwischenspurt. Da sich während der Pandemie Kaufkraft von mehr als 200 Milliarden Euro aufgestaut habe, rechnen die Experten beim privaten Verbrauch mit einem Plus von fast 8 Prozent. Für 2021 geht das Institut von 2,9 Prozent Inflationsrate aus, das wäre der höchste Wert seit fast 30 Jahren.