Der Iran-Krieg zeigt die Verletzlichkeit der globalen Lieferketten. Die Risiken für Wirtschaft und Anleger sind hoch.

Wer zunächst gedacht hat, Europa sei kaum tangiert vom Angriff auf den Iran, der weiß es nun besser: Angesichts der globalen Vernetzung sind die Auswirkungen auch hierzulande spürbar – vor allem beim Tanken. Die Blockade der Meerenge von Hormus treibt nicht nur die Energiepreise hoch. Immer mehr zeichnet sich ab, dass erhöhte Frachtkosten durchschlagen – auch Nahrungsmittel könnten teurer werden, sollte der Krieg noch einige Zeit anhalten.

Bisher schien der Warenverkehr Deutschlands mit den arabischen Ländern überschaubar, nun zeigt der Rohstoffschock die Bedeutung der Golfregion für heimische Unternehmen, die auf funktionierende Lieferketten angewiesen sind. Heliumgas, Ammoniak, Phosphat oder Schwefel könnten knapp werden – elementar für Halbleiter- und chemische Industrie sowie für die Landwirtschaft.

Bald Zinserhöhung möglich

Weil die Kosten für die Wirtschaft steigen, sollten sich Anleger auf höchst volatile Zeiten einstellen. Auf Wochensicht hat der Dax nur 0,6 Prozent eingebüßt, doch seit Kriegsbeginn ist enorm viel Nervosität im Markt. Seither beträgt das Minus gut 6 Prozent. Die positive Erkenntnis lautet: Börsen-Panik sieht anders aus.

Auf längere Sicht stehen höhere Inflationsraten ins Haus. Das setzt die Europäische Zentralbank in Zugzwang. Die Mehrheit der Marktbeobachter erwartet nicht, dass die EZB schon am Donnerstag den Leitzins erhöht – er dürfte bei 2,0 Prozent verharren. Doch bis zum Sommer wird mit einem Zinsschritt gerechnet. Nochmals wird sich die EZB nicht – wie 2022 – den Vorwurf des zu langen Zögerns einhandeln wollen.

Steigende Zinsen bremsen den Konsum, der doch den Aufschwung in diesem Jahr stützen sollte.