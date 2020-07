Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt in Deutschland sei zwar nicht dramatisch, sagte der Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele. Es bedürfe aber erhöhter und vieler Anstrengungen, um die Bewerber in diesem Jahr zu den Stellen zu bringen.

„Das Ausbildungsjahr 2020 wird in gewisser Weise ein Würgejahr“, sagte Scheele. Er sieht den geplanten Ausbildungszuschuss als sinnvoll an. „Wenn er dazu hilft, das Ausbildungsjahr am Ende, wenn wir in die Nachvermittlung im Herbst kommen, über die Hürde zu bringen, dann ist die Prämie gut“, sagte er. Kleine und mittlere Ausbildungsbetriebe sollen dem Plan der Bundesregierung zufolge 2000 Euro für jeden Lehrvertrag erhalten, wenn sie die Anzahl an Azubis stabil halten. Für jeden Ausbildungsplatz, den sie über Vorjahresniveau schaffen, sollen sie 3000 Euro bekommen, ebenso wie für jeden Azubi, den sie von einem wegen der Corona-Krise insolventen Betrieb übernehmen.

Berufsberater konnten nicht in Schulen

„Das Problem ist, dass wir in den letzten Monaten mit unseren Berufsberatern nicht in die Schulen konnten“, so Scheele. Es komme jetzt darauf an, die Jugendlichen für die entsprechenden Stellen zu gewinnen und mit den Unternehmen zusammenzubringen. Den Kontakt herzustellen, das sei schwieriger als in zurückliegenden Jahren.

Insgesamt stünden in diesem Jahr 482.000 gemeldeten Lehrstellen 417.000 Bewerber gegenüber, das sind jeweils 8 bis 10 Prozent weniger als im Jahr davor, teilte die Agentur weiter mit.