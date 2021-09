Die Arbeitswelt wandelt sich rasant: Digitalisierung und Klimaschutz machen einige alte Berufe überflüssig und schaffen gleichzeitig neue. Wie lässt sich möglichst viel Beschäftigung erhalten? Firmen und Gewerkschaften tun sich zusammen – und machen der Politik Vorschläge.

Ein Zusammenschluss von Unternehmen und Gewerkschaften will die Umschulung von Beschäftigten aus künftig weniger gefragten Berufen zum zentralen Thema der kommenden Jahre machen. Der Autozulieferer Continental, die Deutsche Telekom und der Pharmakonzern Roche stellten mit der IG BCE am Donnerstag das Konzept ihrer „Allianz der Chancen“ vor. Sie stehen nach eigenen Angaben für ein Netzwerk aus 26 Firmen und Institutionen, die in Deutschland gut eine Million und weltweit rund drei Millionen Arbeitnehmer vertreten.