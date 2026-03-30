Apple gehört zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Das war nicht immer so. Höhen und Tiefen der vergangenen 50 Jahre.

Heute mag es absurd erscheinen, aber Ende der 90er-Jahre stand Apple vor dem Aus. In seiner Studie „The Innovator’s Dilemma“, einem sehr beliebten Buch im modernen Silicon Valley, nutzte Clayton M. Christensen Apple als Beispiel für ein Unternehmen, das verlernt hat, innovativ zu sein und neue Märkte zu erschließen. John Sculley, Apples dritter CEO, schmiedete zwischenzeitlich gar Pläne, das Unternehmen aufzuspalten. Das innovative Unternehmen, das mit dem Mac Grafikoberflächen zum Standard für Computer machte, schien seinen Zenit überschritten zu haben.

Das Comeback, das folgte, gehört heute zu den vielen Geschichten aus Apples fünfzigjähriger Historie, die sich ins kollektive Gedächtnis von Fans und Industriebeobachtern gleichermaßen eingebrannt haben. Mit dem iMac, iPod und vor allem dem iPhone schuf das totgeglaubte Unternehmen später Blaupausen, die ganze Produktkategorien bis heute prägen.

Gründung kein Aprilscherz

Gegründet wurde Apple am 1. April 1976 von Steve Jobs, Steve Wozniak und Ronald Wayne – letzterer verließ das Unternehmen aber bereits nach weniger als zwei Wochen wieder. Anders als Konkurrenten wie Samsung, das als Lebensmittelgeschäft startete, war Apple von vornherein auf die Entwicklung von Computern ausgelegt.

Apples Geschichte musste lange Zeit ohne Involvierung des Unternehmens geschrieben werden – und viele Darstellungen tendierten dazu, Steve Jobs und seine Zeit bei Apple zu verherrlichen. Dadurch etablierte sich eine recht eingängige Geschichte vom Fall und Wiederaufstieg des Unternehmens. In dieser Darstellung markierte das Ausscheiden von Steve Jobs im Jahr 1985 nach internen Querelen den Anfang vom Ende und Jobs’ Rückkehr im Jahr 1997 die Comebackstory.

Zum 50-jährigen Jubiläum brach Apple mit dem selbstgesetzten Ethos, nicht in die Vergangenheit zu schauen, und erlaubte Mitarbeitern, mit dem Journalisten David Pogue zu sprechen – für ein Buch über die ersten fünfzig Jahre von Apple. Ein lesenswertes Buch, das gerade die Zeit ohne Steve Jobs, anders als andere Darstellungen, ausführlich beschreibt – und auch die Innovationen aus dieser Zeit: So prägt etwa das PowerBook 100 das grundsätzliche Design von Laptops bis heute.

Der iMad aus dem Jahr 1998 war der Startschuss zur Comeback-Story. Foto: Sergei Magel/dpa

Gleichzeitig lief, und das unterschlagen viele Darstellungen der Steve-Jobs-Ära, nach seiner Rückkehr nicht alles gut. So war der iPod nicht direkt erfolgreich. Wohl auch, weil zunächst ein Mac nötig war, um den iPod mit Musik zu bespielen – und das in einer Zeit, in der Macs einen vernachlässigbaren Marktanteil hatten. Auch ist fraglich, ob das iPhone langfristig so ein großer Erfolg geworden wäre, wenn Steve Jobs daran festgehalten hätte, keine Apps zuzulassen. Die sind aus der heutigen Smartphone-Welt kaum wegzudenken, kamen aber erst mit einem Systemupdate Mitte 2008 – mehr als ein Jahr nach der Veröffentlichung des Telefons in den USA.

Bei allen Höhen und Tiefen: Apple hat in seiner Geschichte mehrfach das Bild von Computern in der breiten Masse erheblich geprägt. Selten hat das Unternehmen eine Produktkategorie komplett neu erfunden – es gab Smartphones vor dem iPhone und Smartwatches vor der Apple Watch. Aber häufig waren es die Produkte von Apple, mit denen die Kategorie in der breiten Masse ankam.

Mittlerweile ist der letzte große Wurf des Unternehmens fast zehn Jahre her. Mit den AirPods brachte man die ersten erfolgreichen Earbuds, also kabellose In-Ear-Kopfhörer, auf den Markt. Andere Unternehmen folgten dem Beispiel, mittlerweile gibt es ein breit gefächtertes Produktangebot, auch von klassischen Audiounternehmen wie Sennheiser oder Teufel. Und nicht nur folgten viele andere Smartphonehersteller mit eigenen Earbuds nach. Sie entfernten auch wie Apple den Kopfhöreranschluss am Smartphone selbst. Eine Entscheidung, die bis heute bisweilen noch für Kritik von Nutzern sorgt.

Evolution statt Revolution

Unter Tim Cook, der das Unternehmen seit 2011 führt, arbeitet Apple aufseiten der Produkte eher evolutionär als revolutionär. Macs und iPhones haben in den vergangenen Jahren große Sprünge in der Geschwindigkeit gemacht, sind aber im Kern das gleiche Produkt geblieben. Auf der anderen Seite ist das VR-Headset Vision Pro auf dem Markt gescheitert – wohl aufgrund einer Mischung aus überschaubarem Nutzen und hohem Preis. Ein Auto des Unternehmens, das jahrelang in Arbeit war, wurde 2024 eingestellt. Gleichzeitig hinkt Apple bei einigen Produktkategorien der Konkurrenz hinterher – etwa beim Angebot fürs Smarthome und vor allem beim Thema KI. Viele Funktionen, die 2024 angekündigt wurden, sind auf Apple-Geräten weiterhin Zukunftsmusik. Und der Sprachassistent Siri hinkt der Konkurrenz schon seit Jahren technisch hinterher.

In dieser Garage in Los Altos (USA) im Elternhaus von Steve Jobs wurden 1976 die ersten Apple-Computer montiert, aufgenommen am 10.01.2002. Foto: Christoph Dernbach/dpa

Gleichzeitig änderte sich bei Lieferketten und Produktion so einiges unter Cook. Und die Herangehensweise, auch wenn weniger spektakulär, gibt dem Unternehmen zumindest wirtschaftlich recht. Über einige Jahre war Apple das Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung der Welt und liegt immer noch durchgehend in den Top 5.

Aber die Ära Cook neigt sich dem Ende zu. Mittlerweile mehren sich die Gerüchte, dass CEO Tim Cook in absehbarer Zeit abdanken könnte. Als designierter Nachfolger wird aktuell John Ternus gehandelt, der seit 2021 Senior Vice President für Hardwareentwicklung ist. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass gerade in der Zeit, in der Apple den Blick in die Vergangenheit wirft, so eine wichtige Entscheidung für die Zukunft ansteht.