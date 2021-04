Im April präsentierte Apple Neuheiten, über die schon einiges zuvor bekannt war. Fast wichtiger: Apple zeigte auch, wohin sich iPads, MacBooks und iMacs in den kommenden Jahren entwickeln werden.

Rechner mit der ersten Generation der selbst entwickelten M1-Chips können wir schon seit dem letzten Herbst kaufen. Nun geht es aber Zug um Zug weiter. Die Überraschung: Ein neues iPad Pro wird nun vom selben M1-Prozessor angetrieben, wie er bereits in neuen MacBooks verwendet wird. Bisher nutzte Apple dafür angepasste Versionen seines jeweilig leistungsstärksten iPhone-Prozessors. Was für schnelle MacBooks reicht, scheint bei einem Tablet übermotorisiert. Es ist aber dennoch sinnvoll. Die Pro-Modelle des iPad waren schon immer etwas für die anspruchsvollen Nutzer. So hat das iPad Pro Reserven, auf die leistungshungrige Apps der Zukunft zugreifen können. Zugleich ist es wirtschaftlich, denn die neue M-Entwicklungslinie muss sich rechnen. Und dazu gehören auch die Skaleneffekte möglichst hoher Produktionszahlen. Nebeneffekt: Der M1-Chip dürfte dank geringen Stromverbrauchs für hohe Akkulaufzeiten bei den großen iPads sorgen.

Das iPad Pro wird es wie bisher in zwei Bildschirmvarianten mit 11 Zoll und 12,9 Zoll Diagonale geben. Der Bildschirm auf der Basis von Mini-LEDs liefert eine extreme Maximalhelligkeit von bis zu 1600 Nits. Die Bildschirmauflösung bietet wie bisher sehr detailreiche 2388 x 1668 Pixel beim kleinen und 2732 x 2048 Pixel beim großen Display. Das Gewicht liegt bei 470 und 680 Gramm. Die iPad Pro sind mit Speichern von 128 Gigabyte bis zwei Terabyte vom Mai an im Handel. In der kleinsten Ausstattung kostet das iPad Pro 11 Zoll ohne LTE 880 Euro, das große Modell startet mit 1200 Euro. Mit Maximalausstattung kann der Preis aber bis auf 2600 Euro steigen. Und der Apple Pencil als Pflichtzubehörteil taucht mit nochmals 135 Euro in der Rechnung auf.

Zum Einsatz kommt der neue M1-Chip auch im ersten neuen iMac, dem seit langem beliebten All-in-One-Rechner. Vorgestellt wurde das kleinere Modell, das nun aber 24 Zoll statt der bisherigen 21,5 Zoll aufbietet. Die horizontale Auflösung liegt bei 4,5 K. Mikrofon und Lautsprechersystem mit Dolby-Atmos-Fähigkeit sind aufgerüstet. Praktisch: Das Netzteil hat einen Ethernet-Anschluss. So lässt sich Kabelsalat auf dem Schreibtisch reduzieren. Lobenswert: Es gibt noch eine klassische Kopfhörerbuchse. Das Gehäuse ist mit gerade mal 11,5 Millimetern so flach wie ein Monitor, die Ränder kantig wie bei einem iPad. Ein „Kinn“ unterhalb der Bildschirmfläche ist aber geblieben, in dem das M1-Modul steckt. Das Ganze wiegt nur knapp 4,5 Kilo – im Haus oder Büro also wahrlich ein Mobilrechner. Eine Überraschung ist die Farbenvielfalt: Statt der Beschränkung auf Understatement-Weiß gibt es nun daneben weitere sechs Farben zwischen leuchtendem Gelb und dunklem Graublau. Das kannten wir von Apple-Rechnern zuletzt aus der Zeit der Jahrtausendwende und dem letzten bunten iMac mit Röhrenmonitor. Die Preise beginnen heute bei 1450 Euro. Empfehlenswert ist aber eine Version mit acht Rechenkernen und 512 GB SSD für 1900 Euro. Höher gerüstete Modelle wird es aber auch geben. Vorbestellungen sind seit letzten Freitag möglich.

Umsteigewillige von Windows müssen sich nicht von ihrem vertrauten System samt einiger exklusiver Programme verabschieden. Auch die neuen iMacs verkraften nun eine parallele Installation von Windows. Die Softwareentwickler von Parallels haben eine frische Version ihres Virtualisierungsprogramms auf dem Markt. Für knapp 80 Euro lässt sich damit eine Programmumgebung installieren, auf der ein neues Windows aufgesetzt werden kann. Beide Systeme lassen sich so nebeneinander her unter einer integrierten Desktopoberfläche nutzen.

Was bringt die Zukunft? Apple will in den kommenden zwei Jahren sich gänzlich von Intel als Chiplieferant verabschieden. Die ersten Schritte sind gelungen, denn die ersten selbst bestückten Rechner haben durchweg gute bis sehr gute Kritiken kassieren können. Vor allem die für mobile Rechner wichtige Relation zwischen Leistung und Laufzeit wird als exzellent gelobt. Nun kommt es darauf an, wie Apple mit dem Problem der Grafikkarten umgeht. Leistungsstarke Rechner aus der PC- wie der Mac-Welt traten bisher mit einer Mischung aus starkem Prozessor und separater Grafikkarte auf.

Bei den Hauptprozessoren der M-Linie wird es wohl wenig Probleme geben. Auf der Basis des M1-Chips kann weiter entwickelt werden. Hier ist Apple auch sehr autonom, weil es vom Lizenzgeber ARM nicht das Chipdesign, sondern nur den Programmcode übernommen hat. Aber Apples Ruf steht und fällt auch mit der Akzeptanz neuer Rechner bei Video- und Filmproduzenten, aber auch Wissenschaftlern, die sich am Arbeitsplatz hohe Leistung im kompakten Format wünschen.

Apple scheint bei der Kombination von Chip und Grafik seiner Integrationsstrategie treu bleiben zu wollen. Chips sind dabei nicht einfach Prozessoren, sondern SoCs, also „Systems on Chip“. Dabei werden in einem Modul unterschiedliche Rechenkerne mit speziellen Fähigkeiten so kombiniert, dass ein gewünschtes Performance-Profil verwirklich wird. Wer künstliche Intelligenz will, bekommt KI-Elemente, Filmemacher dagegen Rechenkerne für Bewegtbilder. Die enge Vernetzung bedeutet Flexibilität aber auch kürzere Wege zwischen den Recheneinheiten und geringerem Stromverbrauch. Alles Faktoren, mit denen Intel-plus-Grafikkarte-Kombinationen nicht punkten können. Apple scheint für die Zukunft gut gerüstet.