Stundenlange Verspätungen, abgesagt Flüge, verpasste Anschlüsse: Fliegen kann schnell zum Ärgernis werden. Seit einem Jahr gibt es die kostenlose „Flugärger-App“ der Verbraucherzentrale NRW, die helfen soll, Entschädigungen zu berechnen und Ansprüche geltend zu machen.

Über 70.000 Mal sei die App namens „Flugärger“ in den vergangenen zwölf Monaten heruntergeladen worden, berichteten die Verbraucherschützer. „Jede Flugreisende und jeder Flugreisende sollte diese App im digitalen Gepäck haben“, sagte NRW-Verbraucherschutzministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) anlässlich des Jubiläums. Mit wenigen Klicks könne der Verbraucher erfahren, welche Entschädigungen ihm nach der europäischen Fluggastrecht-Verordnung zustehen und sie bei den Airlines geltend machen. „Flugärger“ kann im App Store für iPhones oder im Google Play Store für das Betriebssystem Android heruntergeladen werden.

Die App informiere außerdem über coronabedingte Reisebeschränkungen und daraus resultierende Ansprüche. Hier liegt nach Einschätzung des Vorstands der Verbraucherzentrale NRW, Wolfgang Schuldzinski, noch einiges im Argen. „Trotz geltender Ansprüche haben viele Betroffene ihr Geld noch nicht zurückerhalten. Die Fluggesellschaften tauchen größtenteils ab, Erstattungen fließen nur spärlich“, berichtete er. Die Kontaktadresse der App diene als Kanal für solche Beschwerden. Die Verbraucherzentrale gehe auf Grundlage dieser Fälle rechtlich gegen Airlines vor.

Airlines ignorieren Rechte

Heinen-Esser betonte: „Es ist auch in Corona-Zeiten nicht akzeptabel, wenn Airlines die Verbraucherrechte aus der europäischen Fluggastrechte-Verordnung ignorieren und die Betroffenen ihren Ansprüchen hinterherrennen müssen.“ In der Flugärger-App ist eine Prüfung der Fälle „Direktflug verspätet“, „Anschlussflug durch Verspätung verpasst“ sowie „Flug wurde annulliert“ möglich. Für weiteren Flugärger wie zum Beispiel Nichtbeförderung oder Probleme mit dem Gepäck werden in der App ebenfalls Informationen angeboten.