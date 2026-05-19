Ab sofort kann die neue E-Auto-Förderung beantragt werden. Das Ministerium rechnet mit Zuschüssen für bis zu 800.000 Fahrzeuge. Was dafür nötig ist.

Berlin (dpa) - Wer die neue Kaufprämie für Elektroautos nutzen will, kann die staatliche Unterstützung ab sofort beantragen. Das entsprechende Portal wurde während einer Pressekonferenz mit Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) freigeschaltet. Das Antragsverfahren soll digital ablaufen. Nötig ist dafür eine BundID, ein Konto, mit dem man sich online bei Behörden ausweisen kann.

Das Programm helfe dem Klima, der Industrie und einkommensschwachen Haushalten, die mehr Geld bekämen, sagte Schneider. Und: «Elektroautofahren macht auch verdammt viel Spaß.»

Was gefördert wird

Förderfähig sind Kauf und Leasing neuer Elektroautos, bestimmter Plug-in-Hybride, die sowohl mit Strom als auch mit Treibstoff fahren können, sowie Elektroautos mit sogenannten Reichweitenverlängerern. Letztere sind kleine Verbrennungsmotoren, die die Reichweite von Elektroautos erhöhen. Voraussetzung ist eine Zulassung des Fahrzeugs seit dem 1. Januar dieses Jahres. Die Höhe des staatlichen Zuschusses hängt von Fahrzeug, Einkommen und Familiengröße ab und kann bei bis zu 6.000 Euro liegen.

Die Fördermittel sollen für bis zu 800.000 Fahrzeuge ausreichen. «Förderung kann bis zu ein Jahr nach Zulassung beantragt werden», sagte Schneider. «Es bleibt also genügend Zeit.»

Bundesumweltministerium zur Elektroauto-Förderung

Antragsportal