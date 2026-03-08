Weil der Krieg am Persischen Golf so rasch nicht enden dürfte, ist mit weiteren Kursverlusten zu rechnen.

Von Matthias Schiermeyer

Hochnervös, aber noch kein Zusammenbruch – so umschreiben Insider die Lage an den Aktienmärkten angesichts des Bombenhagels im Nahen Osten. Ein Minus von fast 7 Prozent hat der Dax über die Woche eingefahren; eine Korrektur, die aussieht wie ein Crash auf Raten. Besser hielten sich US-Indizes wie Standard & Poor’s 500 oder Nasdaq 100, was mit der relativ geringeren Betroffenheit vom globalen Ölmarkt und der Aufwertung des US-Dollar zu tun hat.

Der europäische Aktienmarkt wiederum ist geprägt von den Befürchtungen der Anleger vor einer länger währenden Energiekrise mit hohen Öl- und Gaspreisen. Die bisher so positiven Analystenerwartungen für die Unternehmensgewinne sind bedroht, einige Prognosen müssen wohl nach unten revidiert werden.

Zwei Szenarien

Commerzbank Research zeichnet zwei Szenarien: Bei relativ kurzer Kriegsdauer kann es in turbulenten Wochen Dax-Konsolidierungen von 10 Prozent mit Nachkaufgelegenheiten geben. In einem Risikoszenario mit hartnäckig hohen Ölpreisen besteht die Gefahr, dass die Dax-Unternehmensgewinne in diesem Jahr trotz XXL-Fiskalpaket der Bundesregierung enttäuschen. Dann würde sich die Korrektur wohl über mehrere Monate hinziehen, und der Dax könnte zwischenzeitlich bis zu 20 Prozent von seinem Allzeithoch verlieren. Anfällig seien vor allem zyklische Aktien aus Europa, deren Energiesicherheit in Frage stehe, meint Robert Halver von der Baader Bank. Industriewerte haben demnach ein Problem, speziell die energieintensive Chemie.

Hierzulande stehen noch letzte wichtige Unternehmensberichte an: etwa VW und Biontech (Dienstag), Rheinmetall (Mittwoch) sowie BMW und Daimler Truck (Donnerstag).