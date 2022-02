Die Devisenmärkte sind seit Tagen nervös. Nun hat die russische Invasion in der Ukraine die Hoffnung auf eine Normalisierung pulverisiert. Im Zentrum der Sorgen von Wirtschaft und privaten Verbrauchern: die deutsche Abhängigkeit von russischem Gas.

Der russische Krieg gegen die Ukraine trifft Börsen und Wirtschaft mit Wucht. Für Verbraucher in Europa könnten wichtige Güter noch teurer werden. Deutschland bezieht mehr als die Hälfte seiner Erdgasimporte aus Russland, ist also stark abhängig von den Lieferungen. So warnt auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vor weiter steigenden Preisen, denn Deutschland habe auch eine Abhängigkeit von russischer Kohle (50 Prozent der jährlich importierten Gesamtmenge) und russischem Erdöl (35 Prozent).

Es gebe aber eine nationale Ölreserve, die 90 Tage lang die Unabhängigkeit von Importen sichere. Er werde alles dafür tun, dass Deutschlands Energieversorgung sicher sei, beteuerte er am Donnerstag in Berlin. Das bedeute auch, besondere Maßnahmen zu ergreifen. Dazu plant Habeck den Aufbau einer Gas- sowie Kohlereserve.

Wie viel Erdgas bekommt Deutschland aus Russland?

Deutschland verbraucht deutlich mehr Erdgas als es selber produzieren kann. Laut Energiekonzern BP verbrauchte die Bundesrepublik 2020 rund 86,5 Milliarden Kubikmeter Erdgas – produziert wurden hierzulande jedoch lediglich 4,5 Milliarden Kubikmeter. Der Bedarf ist also lediglich zu rund 5 Prozent abgedeckt.

Ein Großteil der Einfuhren stammt aus Russland: 2020 waren es 56,3 Milliarden Kubikmeter, das entsprach rund 55 Prozent der Importe. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums blieb dieser Anteil 2021 in etwa gleich. Weitere wichtige Gaslieferanten sind Norwegen (rund 31 Prozent) und die Niederlande (rund 13 Prozent).

Wie wird sich die Krise auf die Energiepreise auswirken?

Habeck sagte am Donnerstagmorgen, der Angriff Russlands auf die Ukraine werde kurzfristig zu weiter steigenden Preisen an den Rohstoffmärkten führen. Die Bundesregierung bemühe sich um eine Diversifizierung der Energieversorgung – Erdgas, Öl und auch Kohle müssten künftig verstärkt aus anderen Ländern eingekauft werden. „Mittel- und langfristig“ könnten sich die Preise „auf einem tragbaren Niveau“ einpendeln.

„Kommt es zu gravierenderen Liefereinschränkungen, könnte sich der Gaspreis ... noch weiter erhöhen“, teilte das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) mit. Die Inflationsrate könne in Deutschland in diesem Jahr auf 6,1 Prozent und 2023 auf 5 Prozent klettern, rechnete das IW vor.

Minister Habeck warf Russland vor, die Preise durch Verknappung des Angebots nach oben getrieben zu haben. Laut dem Branchendienst S&P Global Platts lieferte der russische Staatskonzern Gazprom 2021 knapp 130 Milliarden Kubikmeter Gas nach Europa, rund 31 Prozent weniger als im Schnitt in den fünf Jahren davor. Gazprom erfüllt zwar seine langfristigen Lieferverträge, verkauft aber kein zusätzliches Gas am Spotmarkt.

Wie steht es aktuell um die Gasvorräte in Deutschland und der EU?

Die Gasspeicher in Deutschland mit einem Gesamtvolumen von rund 23 Milliarden Kubikmeter sind laut Zahlen der Organisation Gas Infastructure Europe (GIE) aktuell zu gut 30 Prozent befüllt. Dies entspricht in etwa dem Füllstand im Februar 2021. Im Februar 2020 allerdings waren die Speicher in Deutschland noch zu über 80 Prozent gefüllt, 2019 lag der Füllstand bei immerhin knapp 58 Prozent.

Europaweit sind die Speicher aktuell zu rund 30 Prozent gefüllt, im Vorjahr waren es rund 38 Prozent. Im Februar des vergangenen Jahres waren knapp 64 Prozent der Kapazitäten ausgelastet.