Die Folgen des Krieges in der Ukraine rufen auch deutsche IT-Sicherheitsexperten, die Polizei und den Jugendschutz auf den Plan. Internetnutzer müssen mit Cyberkriminellen rechnen, die mit der Hilfsbereitschaft vieler Menschen Geschäfte machen wollen. Auch mit Kindern.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) berichtet von ersten Phishing-Mails, die Bezug auf den Krieg in der Ukraine nehmen. Die Mails seien auch in deutscher Sprache im Umlauf.