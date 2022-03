Angesichts der hohen Energiepreise diskutiert die Ampel-Koalition über Maßnahmen, die die Bürger entlasten könnten.

Regierungssprecher Steffen Hebestreit kündigte am Montag „zeitnahe“ Entscheidungen an. „Natürlich arbeiten wir mit Hochdruck an einer Entlastung“, sagte Hebestreit weiter. Die hohen Energiepreise seien für alle eine Belastung.

Grünen-Chef Omid Nouripour betonte, der Preisanstieg sei nicht nur an den Zapfsäulen zu sehen, sondern auch bei den Heizkosten, den Strompreisen und an den Supermarktkassen. „All das braucht eine Antwort, die sozial gerecht und marktwirtschaftlich sinnvoll ist.“ Der Grünen-Chef sagte, in Deutschland sollten künftig keine neuen Gasheizungen mehr eingebaut werden.

FDP-Vizechef Johannes Vogel betonte, noch sei kein Modell vom Tisch – auch nicht der von der FDP geforderte „Tankrabatt“. Für seine Partei entscheidend sei, „dass wir eine Entlastung für die breite Mitte hinbekommen“. Dazu zählten für die FDP „insbesondere auch die Menschen, die aufs Auto angewiesen sind“.

FDP-Chef Christian Lindner hatte vor dem Hintergrund explodierender Preise an den Zapfsäulen einen „Krisenrabatt“ direkt an der Tankstelle vorgeschlagen. Der Vorstoß stieß auf heftigen Gegenwind von Wirtschaftsexperten, Sozialverbänden und aus der Politik.

Am Montag kritisierte der Umweltverband WWF, ein pauschaler Tankrabatt sei „eine weitere klimaschädliche Subvention, verteilt mit der Gießkanne“. Nötig seien vielmehr „gezielte Instrumente für besonders betroffene Einkommensklassen“. Die Leiterin für Klima- und Energiepolitik beim WWF Deutschland, Viviane Raddatz, sprach sich für ein nach Einkommen gestaffeltes Mobilitätsgeld aus. Eine solche Zahlung hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) vorgeschlagen.

Der Paritätische Gesamtverband mahnte zielgenaue Hilfen für alle einkommensarmen Menschen an und warnte vor Ausnahmen etwa durch Unterstützung ausschließlich für Autofahrer oder Erwerbstätige.

Während der Wohlfahrtsverband sich rigoros gegen Vorschläge wie einen pauschalen „Tankrabatt“ oder Mehrwertsteuersenkungen auf Benzin ausspricht, die sowohl sozial ungerecht als auch haushaltspolitisch unvernünftig seien, sieht er in dem Vorstoß von Bundessozialminister Hubertus Heil zur Zahlung eines „Mobilitätsgeldes“ an Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen einen richtigen Ansatz.

