Der Onlinehändler Amazon will in der Westpfalz ein großes Logistikzentrum bauen, direkt an der Autobahn. Bis zu 1000 Arbeitsplätze sollen entstehen. Was geplant ist und wann der Versandriese an den Start gehen will.

Entstehen soll der 48.000 Quadratmeter große Neubau inklusive einem Parkhaus auf dem Gelände des früheren Opel-Waldes, direkt neben dem Opel-Werk. In Spitzenzeiten sollen dort dem Vernehmen