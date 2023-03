Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Verwaiste Check-ins, lange Schlangen an den Umbuchungsschaltern: Die Lufthansa musste wegen des Pilotenstreiks am Frankfurter Flughafen fast alle ihre Flüge am Freitag streichen. 130.000 Passagiere waren betroffen. Der Frust ist groß.

„Fünf Jahre haben wir für diesen Urlaub gespart“, sagt Daniel Schorn. Statt im Flieger nach Mallorca sitzt er nun mit seiner Frau und den drei kleinen Töchtern am Frankfurter Flughafen.