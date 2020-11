Die neue BASF-Anlage für Batteriematerialien in Schwarzheide ist nach Meinung von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) von besonderer Bedeutung für den Industriestandort Deutschland.

Deutschland soll bei der Produktion von Batteriematerialien nach dem Willen von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) an die Spitze in Europa kommen. In einer neuen Anlage beim Chemieunternehmen BASF im brandenburgischen Schwarzheide sollen ab 2022 Kathodenmaterialien gefertigt werden. Am Freitag wurde für das Werk in der Lausitz der symbolische Spatenstich gesetzt.

Das Vorhaben ist Bestandteil der europäischen Batterieallianz. 400.000 Elektrofahrzeuge sollen künftig pro Jahr mit den BASF-Kathodenmaterialien ausgestattet werden. Bund und Land stellten 165 Millionen Euro zur Verfügung, sagte Altmaier am Freitag in Schwarzheide. Ziel sei, die besten und leistungsfähigsten Batterien in Deutschland und Europa zu produzieren. Die BASF-Anlage sei ein weiterer Schritt in die richtige Richtung für den Industriestandort Deutschland.

Nach Angaben der BASF ist die neue Anlage Teil des mehrstufigen BASF-Investitionsplans auf dem europäischen Markt für Batteriematerialien. Sie werde Vorprodukte aus der bereits angekündigten BASF-Anlage in Harjavalta, Finnland, verwenden, teilte der Ludwigshafener Chemiekonzern weiter mit. Nach früheren Angaben investiert die BASF rund 400 Millionen Euro in beide Anlagen zusammen, nach Informationen der RHEINPFALZ je etwa die Hälfte davon in Schwarzheide und in Harjavalta.

Die Batterie-Wertschöpfungskette sei von strategischer Bedeutung für die Widerstandsfähigkeit Europas, insbesondere in Hinblick auf eine saubere nachhaltige Mobilität, sagte Maroš Šefčovič, Vizepräsident der Europäischen Kommission, in Schwarzheide.

Die Bauarbeiten für die BASF-Anlage in der Lausitz laufen bereits seit August. Nach Unternehmensangaben werden 150 neue Arbeitsplätze am Standort geschaffen.