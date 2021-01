Die alternde Gesellschaft wird in den kommenden Jahrzehnten die Schwerpunkte im deutschen Arbeitsmarkt verschieben.

Das Gesundheits- und Sozialwesen wird vom Jahr 2040 an einer Prognose des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zufolge der größte Wirtschaftsbereich in Deutschland sein. Die Alterung der Bevölkerung werde dazu führen, dass der Sektor mit bundesweit dann sieben Millionen Beschäftigten die meisten Erwerbstätigen stellen werde, teilte das der Bundesagentur für Arbeit angegliederte Forschungsinstitut am Dienstag mit. Gleichzeitig dürften weiter Arbeitskräfte fehlen.

Dies bedeute, dass die Anzahl der Beschäftigten sich im Gesundheits- und Sozialbereich in den nächsten 20 Jahren um 660.000 erhöhen werde. Die Projektion erstellte das IAB gemeinsam mit dem Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB).

Weniger Beschäftigte im verarbeitenden Gewerbe

Parallel dazu werde die Anzahl der Erwerbstätigen im verarbeitenden Gewerbe abnehmen: bis 2040 um 1,4 Millionen auf dann 6,1 Millionen, prognostizieren die Forscher. Dies sei auf nachlassende Exporte und den Anpassungsdruck, etwa in der Automobilindustrie, zurückzuführen. Im Dienstleistungssektor verringert sich laut Prognose der Anteil der Erwerbstätigen, die im Handel sowie in Autowerkstätten beschäftigt sind. Ausnahme bleibe der Online-Handel, in dem allerdings vergleichsweise wenig Personal gebraucht werde.

Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte in Deutschland werde unterm Strich zurückgehen. Das gelte für alle Bundesländer mit Ausnahme der Stadtstaaten Berlin und Hamburg. Besonders stark werde der Rückgang im Osten Deutschlands erwartet. Es sei mit Engpässen beim Arbeitskräfteangebot zu rechnen.