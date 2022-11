Bis zu 90 Prozent Energie kann man sparen, wenn in den Leuchten in der Wohnung LED-Technologie steckt und nicht mehr die alten Glühbirnen oder Halogenlampen ihren Dienst tun. Darauf weisen die Verbraucherzentralen hin.

Zwar ist die Produktion von Glühlampen in Europa längst untersagt, in so mancher Leuchte könnten aber noch alte Glühlampen stecken. In etlichen Kellern ruhen noch Restbestände der Leuchten in Birnen- oder Kerzenform.

LED-Lampen sofort problemlos einsetzbar

Nicht zuletzt die aktuell hohen Stromkosten bieten Anlass genug, das zu überprüfen. Die energiesparende LED-Lampe kann die stromfressende Glühbirne sofort problemlos ersetzen. Das ist nicht neu, bringt aber Geld und schont die Umwelt.