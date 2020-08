Vor 25 Jahren brachte Microsoft das Betriebssystem Windows 95 auf den Markt. Besonders sicher und stabil war es nicht gerade. Doch die Software machte es einfacher, am PC zu arbeiten und zu spielen. Es war ein Meilenstein für Bill Gates’ Siegeszug.

Von Christoph Dernbach

Es ist der Sound der Rolling Stones, der bis heute die Erinnerung an die Vorstellung des Microsoft-Betriebssystems Windows 95 wachhält. Der Song „Start me up“ wurde bei der Premierenfeier am 24. August 1995 und danach für TV-Spots eingesetzt. Firmengründer Bill Gates hatte drei Millionen Dollar locker gemacht, um die Nutzungsrechte des Songs zu bekommen. Aber nicht genug: 2500 Gäste feierten in Festzelten auf dem Firmencampus in Redmond bei Seattle ausgelassen die neue Software. In New York wurde in der Nacht das Empire State Building in den Farben von Windows angestrahlt. So etwas hatte die Branche noch nie gesehen.

Windows 95 wurde als Weltneuheit gefeiert. Allerdings steckte unter der Haube noch viel alte Technik: Um die Besitzer von 16-Bit-Programmen für die ersten Windows-Versionen und antiquierter Software für das erste Microsoft-Betriebssystem MS-DOS nicht auszuschließen, hatten sich Gates und seine Mitstreiter gegen einen radikalen Neuanfang entschieden. Diese Entscheidung führte dann aber auch dazu, dass Windows 95 sich immer wieder mal mit einem Absturz verabschiedete. Das wurde erst später mit Windows XP weitgehend ausgebügelt.

Neue grafische Oberfläche

Viel überzeugender war die neue Optik: Das Microsoft-System brachte eine neue grafische Oberfläche mit, die sich an den Dokumenten orientierte und mit der Maus bedient werden konnte. Die Schreibtisch-Metapher kam zwar den Besitzern eines Apple Macintosh irgendwie bekannt vor, für die meisten PC-Benutzer bot Windows 95 jedoch eine echte Premiere.

„Windows 95 war ein großer Meilenstein für das Unternehmen“, erinnerte sich Gates 2018. Er räumte dabei freimütig ein, dass die grafische Benutzeroberfläche nicht von Microsoft erfunden wurde. Allerdings sieht er auch nicht Apple als Erfinder, sondern ein legendäres kalifornisches Forschungsinstitut. „Die grafische Benutzerschnittstelle ist im Xerox PARC erfunden worden, für einige sehr teure Maschinen, die nur in geringen Stückzahlen verkauft wurden.“

Tatsächlich hatten sich Apple-Mitbegründer Steve Jobs und sein Team für die Programmierung der Oberflächen der Apple-Computer Lisa (1983) und Macintosh (1984) bei mehreren Besuchen im Xerox PARC inspirieren lassen. Der Xerox-Konzern in New York bekam dafür lukrative Aktien-Optionen vor dem Apple-Börsengang.

Langes Festhalten am Startmenü

Windows 95 entfachte einen Boom, denn im Vergleich zum Kommando-Zeilensystem MS-DOS und den ersten Windows-Versionen sah das neue Betriebssystem so viel besser aus und war einfacher zu bedienen. Es warf auch die lästige Längenbeschränkung für Dateinamen auf acht plus drei Zeichen über Bord. Und man konnte wie beim Mac die Dateien auf dem virtuellen Schreibtisch (Desktop) ablegen. Gelöschte Dateien landeten in einem Papierkorb und konnten vor dem endgültigen Löschen auch wieder daraus entnommen werden.

Einen eigenen Akzent setzte Microsoft mit dem Start-Menü, auch wenn einige Anwender nicht verstehen konnten, warum man auch zum „Beenden“ auf „Start“ klicken musste. Das Festhalten am Start-Menü über viele Jahre war später auch dafür mitverantwortlich, dass sich die Windows-Variante für Smartphones nicht durchsetzen konnte. Auf den kleinen Bildschirmen funktionierte das Konzept des Start-Knopfes nicht. Als Microsoft sich 2010 endlich davon verabschiedete, war der Siegeslauf von Android und dem iPhone schon nicht mehr aufzuhalten.

Online-Markt falsch eingeschätzt

Windows 95 jedoch war eine sagenhafte Erfolgsgeschichte. Allein in den ersten sieben Wochen verkaufte Microsoft sieben Millionen Exemplare. Innerhalb eines Jahres waren es 40 Millionen. Damit holte Gates den Personal Computer aus der Nerd-Ecke und kam seiner Vision „Ein PC auf jedem Schreibtisch“ einen entscheidenden Schritt näher. 1995 wurden weltweit erst gut 60 Millionen Computer verkauft. Zehn Jahre später überschritt die Zahl der verkauften PCs weltweit erstmals die Schwelle von 200 Millionen, Microsoft hielt damals einen Marktanteil von über 95 Prozent.

Komplett falsch schätzte Gates zunächst den Online-Markt ein. Zu Beginn wurde Windows 95 sogar ohne Webbrowser verkauft. Vier Monate nach der Premiere von Windows 95 änderte Gates jedoch seinen Online-Kurs um 180 Grad. Der Browser Internet Explorer wurde mit Windows gebündelt. Die erfolgreiche Software ist aber schon fast Geschichte: Das Cloud-Geschäft mit Microsoft Azure und Microsoft 365 hat die Erlöse mit Windows weit abgehängt.