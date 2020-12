In Rheinland-Pfalz hapert es bei der Digitalisierung von Unternehmen.

Kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland haben einen großen Nachholbedarf bei der Digitalisierung. Das belegt ein neuer Index, den das Wirtschaftsministerium diese Woche veröffentlicht hat. Am schlechtesten schnitten Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe und der Tourismusbranche ab. Spitzenreiter ist die Informations- und Kommunikationsbranche (IKT). Zudem gibt es regionale Unterschiede: Süddeutschland steht beim Digitalisierungsgrad von Unternehmen an der Spitze. Rheinland-Pfalz bildet mit Hessen, NRW und dem Saarland das Schlusslicht. Hier haben sich nur wenige Branchen angesiedelt, die bei der Digitalisierung fortschrittlich sind, zudem hapert es beim Breitbandausbau.