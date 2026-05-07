Kann man sich eine Farbe für sein Unternehmen rechtlich schützen lassen? Ein heikler Fall für die Gerichte. Diesmal streiten Hornbach aus der Südpfalz, Globus und Obi.

Hellrot-Orange ist die Farbe des Anstoßes, genauer gesagt der Farbton RAL 2008. Die Baumarktkette Obi hat im Jahr 2010 eine „abstrakte Farbmarke“ angemeldet und später beim Deutschen Patent- und Markenamt eintragen lassen. Doch Orange-Töne sind in der Branche verbreitet, was Wettbewerber auf den Plan rief.

Zuerst Hornbach, hinter Obi und Bauhaus in Deutschland die Nummer drei der Branche, und dann auch die Globus-Baumarktsparte beantragten, die von Obi für sich reklamierte Farbmarke zu löschen. Vorerst bekamen Hornbach und Globus recht. Die Behörde gab dem Löschungsantrag statt, und das Bundespatentgericht wies Obis Beschwerde dagegen zurück. Das Patentgericht kam zu dem Schluss, die Unterscheidungskraft, die zu einem rechtlichen Schutz der Farbe nötig sei, fehle in diesem Fall.

Nun also prüft der Bundesgerichtshof, ob Obi Markenschutz beanspruchen kann. Nach vorläufiger Einschätzung des ersten Zivilsenats dürften die Chancen darauf eher gering sein.

Wie sehen es die Kunden?

„Ein sehr komplexer Fall“, sagte der Vorsitzende Richter Thomas Koch am Donnerstag. Eine Entscheidung will der BGH an einem anderen Tag verkünden (Aktenzeichen I ZB 58/25).

Obi setzt sich weiter „für den Schutz unserer Hausfarbe“ ein, wie das Unternehmen mit Sitz in Wermelskirchen bei Wuppertal vor der Verhandlung erklärte. „Die Farbe Orange ist seit Jahrzehnten ein zentraler und unverwechselbarer Bestandteil der Markenidentität von Obi.“ In seiner vorläufigen Einschätzung folgte der BGH indes vielen Argumenten des Bundespatentgerichts.

Allerdings liegen von beiden Seiten Gutachten vor mit unterschiedlichen Ergebnissen zur Frage, wie viele Menschen die Farbe Obi zuordnen. Insbesondere mögliche Mängel an einem Gegengutachten könnten zugunsten von Obi gewertet werden, deutete Richter Koch an. Der BGH-Anwalt von Obi warb dafür, dass nicht immer Gutachten nachgelegt werden dürften. Das werde sonst eine „never ending Story“. Die Vertreter von Hornbach und Globus indes verteidigten das Gutachten. Laut diesem haben weniger befragte potenzielle Kunden das Orange Obi zugeordnet als in Gutachten, die Obi beauftragt hat.

Farbe wichtiges Erkennungszeichen

Der Fall erinnert an andere Rechtsstreitigkeiten, etwa um das Sparkassen-Rot, das Nivea-Blau, das Langenscheidt-Gelb oder den Goldhasen von Lindt. Und wirft die Frage auf, welche Rolle Farben für die Wiedererkennung von Firmen oder Produkten spielen. „Farbe ist im Marketing extrem wichtig“, sagt Sebastian Hackelsperger, Professor für Visuelle Kommunikation an der Hochschule Pforzheim. Sie werde schneller wahrgenommen als Logos oder Namen. Man erkenne Farben auf Distanz und schnell. Daher seien sie wichtig, damit Verbraucher im Supermarkt rasch das Lieblingsprodukt fänden.

Orange im Baubereich weit verbreitet

Farben seien emotional geprägt. Blau etwa stehe für Vertrauen, so der Experte. „Daher nutzen viele Banken und Versicherungen Blautöne.“

Orange sei im Baubereich weit verbreitet, sagt Hackelsperger. Von Baufahrzeugen über Baustellenlampen bis Warnwesten. Das stellte auch das Bundespatentgericht fest: Zum Zeitpunkt der Marken-Anmeldung hätten sechs der sieben umsatzstärksten Baumarktketten die Farben Orange oder Rot verwendet. Um Farben als Marke schützen zu können, etwa um sie in einem Bereich exklusiv nutzen zu können, müssen sie aber unterscheidungskräftig sein. Das sah das Patentgericht im Jahr 2025 bei RAL-2008-Orange nicht. Es geht auch um die unterschiedlichen Gutachten zur Frage, wie viele Menschen die Farbe Obi zuordnen. Viele Experten erachten das längst als nicht so eindeutig wie im Fall „Milka-Lila“ bei Schokolade oder beim Magenta der Telekom. Diese beiden Unternehmen haben rechtliche Farbstreitigkeiten oft für sich entschieden.