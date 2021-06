Das Internet ist voller Beurteilungen von Kunden, Käufern, Testern. Das ist bequem, denn es bietet Orientierung. Das kann aber auch täuschen, denn Hersteller lassen Unmengen von Fake-Beurteilungen produzieren. Ganze Serviceunternehmen haben sich darauf spezialisiert. Aber wie erkennt man solche gefälschten Lobhudeleien?

Websites mit Benutzerprofilen bieten bereits etwas Sicherheit. Da ist ersichtlich, wie viele Rezensionen zu welchen Produkten jemand verfasst hat. Dabei sollte ein gemischtes Kaufverhalten erkennbar sein. Ein Hinweis ist auch, wie viele als hilfreich bewertet wurden. Sogenannte „Top-Rezensenten“ bei Amazon sind in der Regel vertrauenswürdig. Dies sind allermeist leidenschaftliche Bewerter, die für die gute Sache, also bessere Produkte und Dienstleistungen kämpfen. Ihre Kritiken sind manchmal sehr lang, sehr akribisch und etwas anstrengend zu lesen. Aber ihrem Urteil kann man meist vertrauen.

Amazon hat sogar einen Club der Produkttester gegründet. Top-Rezensenten, deren Kritiken über lange Zeit von vielen Nutzern als sehr hilfreich bewertet werden, haben die Chance, zu „Amazon Vine“ eingeladen zu werden. Eine eigene Bewerbung als Tester ist nicht möglich. Amazon stellt Vine-Mitgliedern kostenlos Produkte zur Verfügung, die von Anbietern an das Programm übergeben wurden. Vine-Rezensionen sind unabhängig. Der Anbieter kann die Rezensionen nicht beeinflussen, ändern oder bearbeiten. Vine-Rezensionen sind durch den grünen Streifen mit der Aufschrift „Kundenmeinung aus dem Amazon Vine-Club des Produkttester-Programms“ gekennzeichnet.

Eine vor Sternen strotzende Liste von vermeintlichen Käufern mit Vornamen und Kürzel sollte niemand bei einem Online-Händler beachten. Die sind meist schlicht komplett erfunden. Zu überprüfen ist dabei nichts. Ausnahme: Ein Klick auf einen Namen führt zu einem ordentlichen Profil mit unterschiedlichen Bewertungen. Bedenklich sind Produkte, die nur wenige sehr gute Bewertungen erhalten haben. Das sind oft zur Einführung eines Produktes bestellte Bewertungen.

Bei den Texten gibt es klare Signale: Sehr kurze Texte („Alles super, funktioniert toll“) sind entweder von unbedarften Menschen geschrieben oder billig eingekauft. Verdächtig sind auch sehr locker geschriebene Texte mit betont holpriger Grammatik und einigen locker eingestreuten Rechtschreibfehlern. Das soll authentisch wirken, ähnlich wie in den Werbespots, bei denen vermeintliche Passanten befragt werden, wie sie denn den Händler finden, dessen Laden sie gerade verlassen haben und die dann etwas schamhaft stottern, weil es so echter wirkt.

Umgekehrt gilt aber auch: Je länger, differenzierter (Lob und Tadel) und fachmännischer, desto glaubwürdiger ist eine Beurteilung. Denn so gut zahlen Unternehmen auch nicht, dass sich das Verfassen einer umfangreichen Lobeshymne für den Verfasser rechnen würde. Wer sich auch noch auf das Beantworten von Fragen oder Kommentaren wortreich einlässt, hat noch ein paar Ehrlichkeitspunkte verdient.

Aufschlussreich ist auch die Mischung von Bewertungspunkten: 90 schlechte und zehn sehr gute Kritiken lassen die guten verdächtig erscheinen. Ausnahme: Ein Produkt wird im Laufe der Zeit verbessert, so dass die alte Kritik überholt ist. Seltener ist die gekaufte Negativbewertung, weil ein Konkurrent dafür bezahlt. Sie sind deutlich schwerer zu erkennen, weil wirklich enttäuschte Käufer gerne einen knappen und stilistisch nicht sonderlich ansprechenden Verriss formulieren, um Dampf abzulassen.

Seit einigen Jahren hilft unsicheren Käufern auch künstliche Intelligenz bei der Einschätzung von Produktbewertungen. 2016 wurde die Website fakespot.com in den USA gegründet. Die hat mittlerweile über acht Milliarden Bewertungen in seiner Datenbank, vor allem von den großen Anbietern wie Amazon, Ebay, Shopify oder Walmart. Zur Analyse kopiert man die URL einer Produktseite und fügt sie auf Fakespot ein. Dann arbeitet sich die KI durch die Bewertungstexte. Am Ende gibt es eine Bewertung mit den Kennungen A bis F. Bei einem „F“ gelten mehr als 70 Prozent der Bewertungen als verdächtig. Automatisch generierte und unglaubwürdig positive werden mit ordentlicher Genauigkeit erkannt. Hilfreich für einen Amazon-Check ist auch die Website reviewmeta.com. Nach dem Einfügen der Produkt-URL wird eine korrigierte Sterne-Bewertung angezeigt.

Woher kommen die gefälschten Bewertungen? Es gibt eine Vielzahl von Internetdienstleistern, die Produktbewertungen gegen Bezahlung anbieten. Das Vorgehen wird dabei freundlich verschleiert. Originalton eines Anbieters (zehn Google-Bewertungen für 139 Euro): „Aus unserem umfangreichen Pool an erfahrenen Produkttestern suchen wir die Tester aus, die sowohl perfekt zu Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung passen als auch unvoreingenommen und entsprechend positiv bewerten.“ Manchmal stecken echte Texter dahinter, manchmal Computerprogramme, die aus Textbausteinen immer neue „Kritiken“ erstellen. Manchmal darf der Hersteller auch gleich selbst schreiben. Originaltext eines anderen Dienstleisters: „Ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass Sie bei uns Bewertungstexte vorgeben können. Sie kaufen z. B. 50 Google Bewertungen und senden uns das Feedback ihrer zufriedenen Kunden, die keine schriftliche Bewertung abgegeben haben und wir dokumentieren dies auf der von ihnen gewünschten Plattform.“ Da lohnt es sich also, die eigene Fake-Erkennungskompetenz zu trainieren.