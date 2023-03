Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wegen der Corona-Krise werden Alleinerziehende in diesem und im kommenden Jahr steuerlich mehr als doppelt so stark entlastet wie in Normalzeiten üblich. In Rheinland-Pfalz gelten die neuen Regeln für fast 130.000 alleinerziehende Mütter und Väter. Was man dazu wissen sollte.

Worum geht es?

Der steuerliche Entlastungsbetrag, der Alleinerziehenden zum Ausgleich erziehungsbedingter Mehraufwendungen zusteht, steigt in diesem sowie im kommenden Jahr von bisher 1908