Die dritte Coronawelle rollt scheinbar ungebremst, verschärfte Lockdowns drohen, der Frühling lässt auf sich warten. All das ist den Anlegern offenbar völlig gleichgültig. Die Börsenkurse kennen derzeit nur eine Richtung, am Freitag hat der Deutsche Aktienindex Dax mal wieder ein Rekordhoch erreicht. Und auch an der New Yorker Wall Street stehen die Börsenampeln auf Grün. Die ersten Zahlen und Einschätzungen aus den Unternehmen, die ihre Berichtssaison für das erste Quartal begonnen haben, bestätigen den Optimismus. Daimler etwa hat sogar die ohnehin zuversichtlichen Schätzungen übertroffen, bei den anderen Autobauern wird es nicht schlechter aussehen. SAP hat schon die Prognosen angehoben. Corona, so scheint es, ist für die Investoren schon Vergangenheit, man freut sich auf den Boom nach der Krise.

Unterstützung von Notenbanken

Der ist allerdings nicht ausgemacht, auch wenn dieses Risiko an der Börse derzeit ausgeblendet wird. Unterstützung dürfen die Aktienanleger aber von den Notenbanken erwarten, die in dieser Woche wieder einmal deutlich machen werden, dass sie an ihrer lockeren Geldpolitik noch eine ganze Weile festhalten werden. „Die EZB dürfte – ähnlich wie die US-Fed – andeuten, dass sie angesichts der andauernden Pandemie weit von geldpolitischen Bremsmanövern entfernt ist“, meint Ulrich Kater, der Chefvolkswirt der Dekabank.

Spannender werden aus Katers Sicht die neuesten Umfrage-Ergebnisse aus der europäischen Wirtschaft zu Lage und Aussichten sein. Seitens der deutschen Unternehmen bleibt es in der neuen Woche allerdings noch recht ruhig. Erst am Mittwochabend legt mit der Deutschen Börse ein Dax-Unternehmen Zahlen für das erste Quartal vor. Bei den SAP-Zahlen am Donnerstag dürfte sich das Überraschungspotenzial nach den kürzlich veröffentlichten Eckdaten in Grenzen halten. Ähnlich gelassen kann man den Zahlen der Software AG und dem ausführlichen Quartalsbericht von Daimler am Freitag entgegenblicken.