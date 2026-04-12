Ist das Zuversicht oder nur Naivität? Der Konflikt in Nahost versetzt die Anleger bisher nicht in Panik. Doch nun droht eine neue Eskalation.

Von Matthias Schiermeyer

Für diese Erkenntnis muss man kein Börsenprofi sein: Das weitere Wohl und Wehe an den Aktienmärkten hängt vom Krieg am Persischen Golf ab – mithin auch vom Rohölpreis, der die globale Wirtschaft elektrisiert. Erst die irre Drohung Donald Trumps mit einem Horrorszenario im Iran, dann die Verkündung der Feuerpause, dann wieder die Sperrung der Straße von Hormus – all das versetzt die Märkte in heftige Schwingungen.

Am Mittwoch erzielte der Leitindex Dax mit 5 Prozent den größten Tagesgewinn seit gut drei Jahren; übertrieben, aber die Erleichterung war riesig. Als klar wurde, dass von Einigung noch keine Rede sein kann, ging’s wieder runter. Auf Wochensicht hat der Dax aber fast 3 Prozent zugelegt.

Gift für die Aktienkurse

Donald Trumps „Madman-Strategie“ mit seiner bewusst unberechenbaren Haltung bringt politisch bisher wenig – für die Börsen ist sie ohnehin Gift. Aber: Angesichts dessen, was auf dem Spiel steht, reagieren die Aktienmärkte noch relativ gelassen. LBBW Research meint: Selbst im besten Fall wird die Konjunktur gebremst – die Inflation wächst. Insofern erkenne man eine „gewisse Naivität“ der Anleger – die Risiken würden unterschätzt. Ob Dotcom-Blase, Finanzkrise, Euro-Schuldenkrise, Corona-Pandemie oder Russlands Angriff auf die Ukraine – stets habe sich der Dax vorübergehend unterhalb einer fairen Bewertungsbandbreite bewegt.

Es sei daher zu erwarten, dass es in nächster Zeit an den Märkten noch schrittweise weiter abwärts geht, bevor mit einer nachhaltigen Erholung zu rechnen sei.