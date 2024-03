Das Hoch am Aktienmarkt ist kein Ausdruck der Stärke der deutschen Wirtschaft. Das Gegenteil ist der Fall – die Realität ist trist.

Der deutsche Leitindex Dax stieg zeitweise über 18.000 Zähler – das überrascht selbst die größten Optimisten. Ein Hoffnungszeichen für die gebeutelte deutsche Wirtschaft muss das aber nicht sein.

An der Börse wird bekanntlich die Zukunft gehandelt, es geht um die Erwartungen. Wissen die Aktionäre etwas, was der Rest der Wirtschaft nicht weiß? Sind die Aussichten für die deutsche Konjunktur viel besser als die Lage? Ist die Dax-Rallye der Vorbote des ersehnten Aufschwungs? Schön wär’s, aber die Realität sieht trister aus. Die Wahrheit ist nämlich, dass die Konjunktur in Deutschland für die Gewinnerwartungen vieler der hiesigen Unternehmen gar keine entscheidende Rolle spielt. Großkonzerne wie SAP, Siemens oder Mercedes-Benz sind Global Player, sie erzielen das Gros ihrer Erlöse im Ausland. Insofern steht das Kursfeuerwerk auch nicht im Widerspruch zur Struktur- und Standortkrise hierzulande. Mitunter wird sogar umgekehrt ein Schuh draus. So kann es den Gewinnerwartungen und somit den Aktienkursen deutscher Unternehmen helfen, wenn sie die Produktion in Länder verlagern, wo die Energie günstiger, die Bürokratiebelastung geringer, die Digitalisierung fortgeschrittener und der Arbeitsmarkt offener ist.

Tatsächlich ist der Dax selbst ein Sinnbild für den Zwergenstatus, den der Finanzplatz Deutschland im internationalen Vergleich hat. In der globalen Betrachtung fällt der Leitindex kaum ins Gewicht.

Und wer profitiert vom Dax-Höhenflug? Laut dem Beratungsunternehmen EY gehört weniger als ein Drittel der Dax-Aktien deutschen Anlegern. Ausländische Märkte werden laut EY für deutsche Topkonzerne immer wichtiger – und ausländische Investoren.