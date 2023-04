Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Feiertag in den USA beschert den Aktienmärkten zu Beginn der neuen Woche hoffentlich eine kleine Atempause.

Die weltweite Leitbörse an der Wall Street bleibt an diesem Montag geschlossen. Europäische Anleger werden allerdings mit Argusaugen nach Brüssel blicken: Dort tritt am Montagnachmittag die Präsidentin