Der Flugzeugbauer Airbus verzichtet in Deutschland auf Tausende betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2023. Stattdessen gebe es in der „bisher schwersten Krise des Unternehmens“ „intelligente Lösungen“, wie die Industriegewerkschaft (IG) Metall am Donnerstag mitteilte: freiwilliges Ausscheiden von Beschäftigten, Kurzarbeit und Arbeitszeitabsenkungen mit teilweisem Lohnausgleich. „Im Fall der Fälle reduzieren wir Stunden, statt Menschen zu entlassen“, sagte der Leiter des Bezirks IG Metall Küste, Daniel Friedrich. Die Lösung sei in „monatelangen Verhandlungen“ erreicht worden, ergänzte Friedrich.