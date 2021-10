Lebkuchen und Printen sind Naschklassiker in der Vorweihnachtszeit. Doch auch die können sich wandeln. Und sollen es auch, damit das Geschäft damit nicht nur zum Jahresende läuft. Dann aber ist Hochsaison – und wird es wohl auch bleiben.

Mit Erdbeerschokolade oder Zitronenüberzug, bestreut mit rosa Pfeffer, vegan oder in besonderen Formen – Nürnberger Lebkuchen und Aachener Printen haben eine lange Tradition, die Hersteller experimentieren aber auch mit neuen Geschmackstrends. Das soll den Verkauf auch außerhalb der Hauptsaison ankurbeln. Denn eigentlich gibt es die beiden Spezialitäten das ganze Jahr über zu kaufen. In Deutschland werden sie aber hauptsächlich in der Adventszeit vernascht.

In Nürnberg tüfteln Geschäftsführer Alexander Düll von der Lebküchnerei Düll und Konditor Matthias Stüber regelmäßig an Innovationen: Elisen-Lebkuchen mit bunter Schokolade, mit Punschglasur, im Miniformat und auf Wunsch mit Initialen oder Hochzeitsdaten verziert, als Schnitten und ohne Oblate. „Die Leute wollen immer Neues“, hat Düll festgestellt. Frische Lebkuchen backt die Lebküchnerei das ganze Jahr über, allerdings in viel kleineren Mengen als zur Adventszeit. 90 Prozent des Lebkuchens verkauft sich im vierten Quartal eines Jahres.

Ein Viertel der Produktion in Deutschland wird exportiert

Die Lebkuchenhersteller in Deutschland produzierten dem Statistischen Bundesamt zufolge 2020 rund 86.500 Tonnen des beliebten Gebäcks, nur knapp etwas mehr als im Jahr zuvor. Fast ein Viertel der Produktion geht in den Export, nahezu ausschließlich ins europäische Ausland. Damit die Lebkuchen hierzulande pünktlich zur Vorweihnachtszeit in den Handel gelangen, wird vor allem im dritten Quartal hergestellt. Knapp ein Drittel der Jahresproduktionsmenge wird den Statistikern zufolge in den Monaten Juli bis September hergestellt.

„Sommer-Lebkuchen“ sind bei Touristen beliebt

Auch in der Lebküchnerei Witte Spezialitäten in Nürnberg ist von Oktober bis Dezember Hauptabsatzzeit für Lebkuchen. Für die warme Jahreszeit hat sich Geschäftsführer Michael Witte „Sommer-Lebkuchen“ mit einem bunten Überzug in den Geschmacksrichtungen Zitrone, Orange und Erdbeere ausgedacht. Diese seien vor allem als Geschenke aus Nürnberg und bei Touristen beliebt, sagt der Inhaber. „Der Lebkuchen hat ein bisschen ein angestaubtes Image“, räumt Witte ein. Vegane und glutenfreie Lebkuchen, zuckerreduzierte Produkte und Lebkuchenkonfekt gehören in seinem Unternehmen inzwischen zum Standardsortiment.

Bis zu drei Millionen Lebkuchen laufen zurzeit bei Lebkuchen-Schmidt täglich aus dem Ofen. Das Unternehmen hat seinen Stammsitz ebenfalls in Nürnberg. Zu 300 Mitarbeitern der Stammbelegschaft kommen noch 500 Saisonkräfte dazu, die Maschinen bedienen, gebrochene Lebkuchen aussortieren oder das fertige Gebäck verpacken. „Lebkuchen ist für Deutschland und Mitteleuropa ein absoluter Saisonartikel“, sagt Geschäftsführer Jürgen Brandstetter. Von Oktober bis Dezember macht das Traditionsunternehmen 80 Prozent seines Jahresumsatzes. In diesem Jahr rechnet Brandstetter erneut mit Zuwächsen und geht von rund 100 Millionen Euro Umsatz aus.

Lebkuchen mit Bratapfelstückchen

Das Unternehmen bringt ebenfalls regelmäßig Neuheiten heraus, etwa Lebkuchen mit Bratapfelstücken oder gebrannten Mandeln. In der Versuchsbackstube probieren die Fachleute das ganze Jahr über neue Rezepte aus. Zu exotisch soll es aber nicht werden. „Lebkuchen ist etwas Traditionelles. Etwas Verrücktes wie Einhorn-Lebkuchen passt da nicht“, meint Brandstetter.

Trotz aller Innovationen: Die am meisten verkauften Sorten bleiben sowohl bei Lebkuchen-Schmidt als auch bei Düll die traditionellen Lebkuchen mit Zartbitter-Schokolade. Auch Zuckerglasur und Vollmilchschokolade seien als süße Überzüge stark gefragt – vor allem, wenn sich die Festtage näherten, sagt Alexander Düll. „Für Weihnachten werden hauptsächlich die Klassiker gekauft.“

Die Aachener Printe ist kein Weihnachtsartikel

In Aachen betont Bäcker Andreas Klein, die Printe sei eigentlich kein Weihnachtsartikel. „Wir vermarkten sie das ganze Jahr über“, sagt der Inhaber der Printenbäckerei Klein. Gefragt ist das Lebkuchen-Gebäck dennoch vor allem vor Weihnachten: 80 Prozent des Umsatzes macht Klein in den letzten fünf Wochen des Jahres. Im Sommer greifen viele Touristen zu.

„Der Grundteig ist immer der gleiche“, sagt Klein. Was variiert, sind Form und Konsistenz. Mal sind es kleine, mal längliche Vierecke, weiche, harte oder knusprig gebackene Printen, mit Nüssen bestreut oder glasiert. Vegan ist die Printe sowieso, außer sie wird von Milchschokolade umhüllt. Bei „Sommer-Printen“ wird auf eine Schokoladenhülle verzichtet.

Die Zutaten für den Teig sind gesetzt. „Aber wir schauen immer, welche Neuerungen möglich sind“, sagt Heiner Nobis von der gleichnamigen Printenbäckerei. Mit Marzipan gefüllte Kräuterprinten sind als „Aachener Domspitzen“ im Sortiment. Auch mit dunkler Schokolade umhüllte Printen mit rosa Pfeffer stellt Nobis schon länger her. In der dunklen Jahreszeit kämen aber vor allem traditionelle Printen aus der Backstube.