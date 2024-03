Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Kampf gegen den Klimawandel arbeitet Brüssel an einer Neufassung der Gebäuderichtlinie. Wegen des massiven Widerstands aus den Mitgliedsländern ist sie in wesentlichen Punkten bereits abgeschwächt worden. Am Dienstag wird im EU-Parlament abgestimmt.

Hausbesitzer sind in Zukunft gehalten, die Gebäude energietechnisch auf den neuesten Stand zu bringen. Das sieht eine Richtlinie vor, über die am Dienstag im Europaparlament abgestimmt