Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Lokführergewerkschaft GDL bestreikt den Personenverkehr der Deutschen Bahn (DB) fünf Tage lang von Donnerstag, 2. September, 2 Uhr, bis Dienstag, 7. September, 2 Uhr. In der Pfalz will die DB an diesen Tagen wieder den deutlich reduzierten Fahrplan anbieten, der während der GDL-Streiks am 23. und 24. August weitgehend stabil gefahren werden konnte.

Der Fahrplan sieht vor, dass auf den Pfälzer S-Bahn-Linien etwa jeder zweite Zug fährt. Die Linien S 1 von Homburg über Kaiserslautern und Neustadt nach Mannheim (und weiter nach Neckargemünd) soll fahren, die S 2 dagegen nicht. Zwischen Germersheim und Mannheim soll die S 3 fahren, die S 4 dagegen nicht. Auch auf der S 6 von Mannheim über Ludwigshafen und Frankenthal nach Mainz sollen die Züge statt sonst halbstündlich nur stündlich fahren.

Auf den nicht elektrifizierten Strecken der Pfalz wird das Angebot auf einen Zwei-Stunden-Takt reduziert. Dies gilt auch für die Strecke von Neustadt über Landau nach Karlsruhe. Hier fährt laut dem Notfahrplan-Konzept nur die Regionalbahn RB 51, die alle Halte bedient. Auf den Linien von Wörth nach Lauterburg sowie von Winden nach Weißenburg und nach Bad Bergzabern fahren gar keine Züge, sondern es gibt einen Notverkehr mit Bussen.

Auf vielen Strecken nur Zwei-Stunden-Takt

Betroffen