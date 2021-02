Die Fahrt mit der Bahn von Mannheim nach Stuttgart geht ab dem 1. November wieder deutlich schneller, weil die Bauarbeiten auf der monatelang gesperrten Schnellstrecke termingerecht beendet werden. Auch die beiden Direktzüge aus der Pfalz fahren dann wieder wie zuvor gewohnt.

Seit 10. April war die Schnellstrecke von Mannheim nach Stuttgart komplett gesperrt. Fernzüge werden seitdem entweder über Heidelberg oder (ohne Halt) über Schwetzingen und Graben-Neudorf umgeleitet. Dies ist mit massiv verlängerten Fahrzeiten verbunden, die vor allem für Berufspendler ein großes Ärgernis darstellen. Manche Züge fallen komplett aus. Der gewohnte Stundentakt zwischen Mannheim und München wurde teilweise auf einen Zwei-Stunden-Takt ausgedünnt. Betroffen von der Sperrung sind auch die Züge von Karlsruhe nach Stuttgart (ICE, TGV und IC), die normalerweise über Bruchsal und die Schnellstrecke fahren.

Direkt ab Kaiserslautern um 6.23 Uhr und 9.37 Uhr

Laut einer Mitteilung der DB werden die monatelangen Arbeiten zur Grundsanierung der Schnellstrecke termingerecht beendet und ab 1. November wird wieder der reguläre Betrieb aufgenommen. Damit fahren auch wieder die beiden Direktzüge zwischen der Pfalz und Stuttgart (Kaiserslautern ab 6.23 Uhr und 9.37 Uhr) nach ihrem regulären Fahrplan. Der EC 217 bietet nun auch wieder eine Direktverbindung nach München.

Wegen der kombinierten Effekte von deutlich längeren Fahrzeiten und Corona-Krise ging das Fahrgastaufkommen zwischen Mannheim und Stuttgart massiv zurück, so dass es trotz des reduzierten Zugangebots in aller Regel keine größeren Kapazitätsprobleme in den Zügen gab.