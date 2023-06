Vor 60 Jahren öffnete in Frankreich der erste Hypermarkt. Die riesigen Supermärkte bieten auf Tausenden Quadratmetern die unterschiedlichsten Produkte an. In Deutschland konnte das Modell nie Fuß fassen.

Bei den Regalen für Tierfutter sind besonders häufig Menschen unterwegs, die eine Gelegenheit für ein Schwätzchen suchen. Das gilt auch für jenen Mann, den Annie Ernaux in ihrem Buch „Schau dir die Lichter an, mein Schatz“ beschreibt. „Er lächelt, geht ein paar Schritte neben mir“, heißt es in dem Werk der französischen Literatur-Nobelpreisträgerin. Ihn treibe „einfach nur das Verlangen, einer unbekannten Frau zu sagen, dass er einen sechs Monate alten Hund hat“.

Ernaux gilt als meisterhafte Beobachterin von Alltagsszenen, die das Große im Kleinen zu erzählen weiß. In diesem Sinn machte sie den Hypermarkt der Kette Auchan in ihrem Wohnort Cergy nordwestlich von Paris sowie die Menschen, die dort einkaufen, arbeiten oder ihre Zeit totschlagen, zum Gegenstand ihres Büchleins, das 2014 erschien.

Die Hypermärkte, wie die riesigen Supermärkte an den Rändern der Städte heißen, gehören zu Frankreich und dem Alltag seiner Menschen. 94 Prozent der Französinnen und Franzosen kaufen dort mindestens einmal im Jahr ein, jede oder jeder Zweite wenigstens einmal im Monat. Vor 60 Jahren, am 15. Juni 1963, öffnete der erste Markt in Sainte-Geneviève-des-Bois, einem Städtchen mit 36.000 Einwohnern im Süden von Paris.

Trend aus den USA

Der Trend hatte seinen Ursprung in den USA, wo die riesigen Supermärkte bereits in den 1930er Jahren aufkamen. Nun fanden sich auch in Frankreich erstmals frisches Obst und Gemüse, Lebensmittel, Kleidung, Haushaltsgeräte und Fahrräder in einem einzigen Geschäft, damals zunächst auf 2500 Quadratmetern. 450 Parkplätze standen zur Verfügung. Inzwischen sind es doppelt so viele und die Einkaufsfläche beträgt 8400 Quadratmeter. Im Gegensatz zu Einkaufszentren, in denen etliche Marken untergebracht sind, werden Hypermärkte von einem Konzern wie Leclerc, Carrefour oder Auchan betrieben.

Zuletzt sind sie unter Druck geraten. Das unaufhörliche Wachstum des Onlinehandels, der Trend zu bewussterem Konsumieren mit dem Wunsch kürzerer Vertriebswege, aber auch die Corona-Pandemie und nicht zuletzt die Inflation schwächten sie.

1036 Hypermärkte gab es im vergangenen Jahr in Frankreich, elf weniger als 2019. Der Anteil am Gesamtumsatz aller verkauften Produkte betrug zwar immer noch stolze 39,3 Prozent. Doch auch hier gab es einen Rückgang um 3,5 Prozentpunkte. Seit Jahren ist regelmäßig von einem unvermeidlichen Niedergang die Rede.

Schnecken statt Ölsardinen

Trotzdem sagt Raphaël Llorca, der für die Stiftung „Fondation Jean Jaurès“ eine Studie zum Thema durchgeführt hat, den Hypermärkten gute Zeiten voraus. „Die Einzelhandelsbranche ist mächtiger denn je und bei der territorialen Verbreitung Frankreichs Arbeitgeber Nummer eins“, so der Experte. Parallel zur Schließung von Fabriken ab den 1970er Jahren seien immer mehr Jobs im Einzelhandel entstanden: „Wir gingen von einer Industrie- in eine Supermarkt-Gesellschaft über.“ Der Handelsriese Leclerc beschäftige in Frankreich mehr Menschen als die Konzerne Airbus, Total und Renault zusammen.

Mit regelmäßigen Rabattaktionen reagierten die Hypermärkte zudem auf die gesunkene Kaufkraft und passten sich erfolgreich an neue Situationen an, während ihr Modell beim deutschen Nachbarn nie wirklich Fuß fasste. Dort zog sich der US-Riese Walmart 2006 wieder zurück, Aldi und Lidl sind hingegen stark. Die deutschen Discounter sind auch in Frankreich auf dem Vormarsch und gelten als die eigentliche Konkurrenz für die riesigen Supermärkte, anders als die kleinen Händler vor Ort, die Bäcker, Metzger, Obst- und Gemüseläden. „Unser Hypermarkt stellt die lokalen Läden in der Stadt nicht in den Schatten, sondern er ergänzt deren Angebot“, sagt Lydia Biancardi, die dem Zusammenschluss der städtischen Gewerbetreibenden in Sainte-Geneviève-des-Bois vorsteht.

Sein Vorteil bestehe darin, ein riesiges Angebot von Produkten an einem einzigen Ort zu bieten. Darauf wies auch das Rentner-Ehepaar Alain und Odile hin, das sich von einer Nachrichtenagentur interviewen ließ, während es Einkäufe in den Kofferraum packte. „Wenn ich Schnecken zum Mittagessen will, komme ich hier mit Schnecken raus, während ich bei Lidl nur Sardinen in der Dose finden würde“, erklärte der 70-Jährige. Schnecken statt Ölsardinen – ein Grund, warum für ihn der französische Hypermarkt den deutschen Discounter schlägt.