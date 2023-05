Wer Montag oder Dienstag mit dem Zug reisen will, muss umplanen. Auf den Schienen herrscht streikbedingt Stillstand. Wie kommen Betroffene ans Ziel und wie gibt es Geld zurück?

Kommt die Bahn für eine alternative Beförderung auf?

Wenn sie die Alternativen selbst organisiert, dann ja, sagte der Bahngastrechte-Fachmann André Schulze-Wethmar vom Europäischen Verbraucherzentrum: Denkbar wären etwa Fernbus-Sammelbeförderungen von einzelnen Bahnhöfen oder Taxifahrten, wenn etwa am Sonntagabend der Zug im Bahnhof stehen bleibt und es noch viele Passagiere gibt, die eine Stadt weiter müssen.

Wer im Vorfeld ein Mietauto oder Flugticket bucht, kann nicht darauf hoffen, dass dieses Geld erstattet wird. Einfacher wäre es, sich den Preis für das Bahnticket erstatten zu lassen und sich auf eigene Kosten um die Alternative zu kümmern. Die Bahn hat auch wie bei vergangenen Warnstreiks eine Kulanzregelung getroffen für Fernverkehrsfahrten während des Streiks. Die betroffenen Tickets seien ab sofort und bis Sonntag flexibel nutzbar, die Zugbindung sei aufgehoben. Wer aber zwingend am Montag oder Dienstag reisen muss, für den ist das natürlich keine Option.

Was gilt bei der Ticketerstattung?

Fährt der Zug nicht oder wird absehbar mindestens 60 Minuten verspätet am Zielort eintreffen, kann man den Ticketpreis zurückverlangen. Diese Option besteht auch für den Warnstreik. Für im Internet über ein Kundenkonto gekaufte Tickets geht das mit einem Online-Antrag auf bahn.de oder über die „DB-Navigator“-App. Sonst bleibt nur, die Kosten schriftlich zurückverlangen.

Und was ist mit Zeitfahrkarten oder dem Deutschlandticket?

Hier gibt es Schulze-Wethmar zufolge pauschale Sätze. Bei einer Bahncard 100 der 2. Klasse zum Beispiel sind es für jede Zugverspätung ab 60 Minuten zehn Euro. Beim Deutschlandticket sind es laut Bahn pro Verspätungsfall von mehr als einer Stunde 1,50 Euro – weil sie aber erst ab 4 Euro Entschädigungssummen auszahlt, müssen Reisende mehrere Fälle sammeln.

Gibt es eine Regelung für eine Verpflegung?

Bei einer verzögerten Abfahrt von mehr als einer Stunde können Reisende die Versorgung mit Speisen und Getränken von der Bahn fordern – so die Theorie. Praktisch gilt die Einschränkung, dass die Verpflegung im Zug oder Bahnhof verfügbar oder lieferbar sein muss.

Und wie sieht es mit Übernachtungen aus?

Wer in einer anderen Stadt festsitzt und mit dem Zug nicht weiterkommt, kann von der Bahn auch die Unterbringung im Hotel oder in einer anderen Unterkunft verlangen. „Die können Sie aber nur fordern, wenn der Aufenthalt von einer oder mehreren Nächten notwendig wird, so Schulze-Wethmar. Die Bahn hat auch das Recht, anstelle einer Übernachtung eine andere Beförderung zum Ziel anzubieten.

Was tun, wenn man strandet?

Zunächst ist die Bahn in der Organisationspflicht. Das bedeutet: Reisende müssen sie kontaktieren und die Unterbringung fordern. Dann erhält man eventuell einen Hotelgutschein. Den Transfer zum Hotel müsste die Bahn auch übernehmen. „Kommt die Bahn dem nicht nach, können Sie sich auch selbst kümmern und die Kosten für die Übernachtung vorstrecken“, sagt Schulze-Wethmar. Wichtig ist: Man sollte der Bahn eine angemessene Zeit gegeben haben zu reagieren. Eine gesetzliche Frist gibt es hier nicht, aber je nach Uhrzeit können das mehrere Stunden sein.

Was mache ich, wenn ich meinen Flug verpasst habe?

Wer wegen des Warnstreiks nicht mit dem Zug zum Flieger kommt, dem muss die Bahn nicht die Kosten für den verpassten Flug erstatten. „Für Folgeschäden haftet die Bahn nicht“, sagt Jurist Schulze-Wethmar.