Seit 50 Jahren gibt es McDonald’s in Deutschland. Vieles in den Schnellrestaurants hat sich über die Jahre gewandelt.

München ist in Deutschland für vieles bekannt: als Modehauptstadt, als lebenswerteste Stadt der Republik oder als Sitz des erfolgreichsten deutschen Fußballvereins. Deutlich weniger geläufig ist hingegen die Tatsache, dass die Stadt von Schweinshaxe und Weißbier auch der Fast-Food-Pionier in Deutschland ist. Am 4. Dezember 1971 öffnete im Stadtteil Obergiesing die erste McDonald’s-Filiale der Republik.

Tatsächlich gehörte die Bundesrepublik zu den ersten Staaten Europas, in die der Burger-Riese expandierte. Dass die Wahl ausgerechnet auf München fiel, erklärte sich aus der Vorliebe der Amerikaner für die bayerische Hauptstadt sowie aus dem bereits vorhandenen gastronomischen Angebot – wie der bereits erwähnten Haxen. Die Konkurrenz durch die deftige Kost für die Bürger stuften die Verantwortlichen als Härtetest für das Schnellrestaurantkonzept ein.

Alle 16 Kilometer ein Lokal

In den folgenden 50 Jahren eroberte McDonald’s Schritt für Schritt Innenstädte, Industriegebiete und Autobahnraststätten in ganz Deutschland. Derzeit gibt es knapp 1500 Restaurants, wobei deren Anzahl zuletzt etwas zurückging. Dennoch muss im Schnitt kein Bundesbürger mehr als 16 Kilometer zurücklegen, um zur nächsten Filiale des Fast-Food-Riesen zu kommen.

Für den raschen Erfolg des neuen Restaurantkonzepts war vor allem seine Herkunft ausschlaggebend. In der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts dominierten die USA praktisch die Popkultur in Deutschland. Was aus den Staaten kam, galt als modern, außergewöhnlich und hip. McDonald’s verkörperte den „American Way of Life“; der Hamburger als Statussymbol.

21 Milliarden Umsatz

Und der Erfolg gibt dem System weiterhin recht. Mit einem Umsatz von rund 21 Milliarden Dollar im Jahr 2019 steht McDonald’s an der Spitze der weltweiten Systemgastronomie. Knapp 4 Milliarden davon stammten aus Deutschland, wobei der Umsatz im vergangenen Jahr – möglicherweise bedingt durch die Pandemie – deutlich niedriger ausfiel.

Die Kritik an Fast Food im Allgemeinen und McDonald’s im Besonderen ist im Laufe der Jahre immer lauter geworden. Die Qualität der Produkte wurde bemängelt; Junkfood als Synonym für industriell hergestellte und ungesunde Lebensmittel mit zu viel Fett, Salz oder Zucker wurde mit dem Burgerladen assoziiert.

Immer wieder Negativschlagzeilen

Auch konkrete Vorwürfe wurden laut. In einem Bericht von 2006 etwa gaben Umweltschützer McDonald’s eine Mitschuld an der Abholzung des Amazonas-Regenwaldes zu Gunsten von Soja-Plantagen, die das eiweißhaltige Futtermittel für Rinder liefern. Ebenso stand das Verhalten gegenüber Mitarbeitern in der Kritik. Ehemalige Angestellte berichteten von unhygienischen Zuständen und schlechten Arbeitsbedingungen.

Inzwischen macht sich auch in Deutschland der Imagewandel bemerkbar, den das Unternehmen anstrebt. In puncto Nachhaltigkeit habe McDonalds Verträge mit seinen Lieferanten geschlossen, die diese zu ökologisch sinnvoller Landwirtschaft und Tierhaltung verpflichten sollen, heißt es. Schon seit längerem bestehe zudem in Teilen eine Zusammenarbeit mit lokalen Landwirten. Dennoch wird auch weiterhin Ware, etwa Geflügel, importiert – aus europäischen, aber auch südamerikanischen Staaten. Anders sei der Bedarf nicht zu decken, sagt das Unternehmen.

Jetzt auch Veganes

Ebenso wird die fleischlose Sparte ausgebaut. Zunächst mit einem größeren Salatangebot und einer Früchtetüte, dann zu Beginn dieses Jahres auch mit einem veganen Burger. Allerdings liegen die Verkaufszahlen hier weit zurück – für Salate und vegane Kost ist McDonald’s weiterhin nicht die erste Adresse.

Nicht zuletzt hat sich auch die Optik der Restaurants gewandelt. Verglichen mit den 70ern, sehen die Filialen inzwischen fast schon elegant aus. Das gilt auch für die Filiale Nummer eins in München. Der knallig bunte McDonald’s-Dachschmuck ist einem dezenteren Schriftzug gewichen. Lediglich der goldene Doppelbogen bleibt als Markenzeichen unverändert bestehen.