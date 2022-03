Der in Deutschland ins Netz eingespeiste Strom ist 2021 mehrheitlich aus konventionellen Energieträgern gekommen. Schuld war das Wetter.

Ungünstige Wetterbedingungen sorgten dafür, dass Kohle die Windkraft als wichtigsten Energieträger ablöste, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Die Stromerzeugung aus konventionellen Quellen wie Kohle, Erdgas oder Atomenergie stieg zum Vorjahr um 11,7 Prozent und machte 57,6 Prozent an der gesamten Stromerzeugung aus. Die Einspeisung aus erneuerbaren Energien sank um 7,6 Prozent und kam auf gut 42 Prozent. Dabei steuerten Windräder an Land und auf See weniger Strom bei, weil es im Frühjahr 2021 weniger windig war als im Jahr zuvor.

Der Klima-Ökonom Ottmar Edenhofer sieht keine Chance für Deutschland, sich vollständig selbst mit Energie zu versorgen. „Ich warne davor: Die Lösung ist nicht Energie-Autarkie“, sagte der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK). Zur Einfuhr sei Deutschland auf Kooperationen mit anderen Ländern angewiesen. Der derzeitige Anstieg der Energiepreise setze Bemühungen um mehr Klimaschutz wie den Green Deal der EU unter Druck, sagte Edenhofer. Er plädierte für ein verbrauchsunabhängiges Energiegeld, um die ärmsten Haushalte zu entlasten. „Wir werden uns neu aufstellen müssen, damit wir die Zustimmung zu einer ehrgeizigen Klimapolitik nicht verlieren“, sagte er.