In einer tiefen Krise aufgrund der Corona-Flaute befindet sich die Ölbranche. Gleich drei Konzerne meldeten in dieser Woche Milliardenverluste im vergangenen Jahr.

Vor allem im Frühjahr 2020 war wegen der in vielen Ländern verhängten Lockdown-Maßnahmen die Nachfrage nach Erdöl drastisch zurückgegangen, was den Preis auf ein historisches Tief absinken ließ. Anfang April rutschte der Ölpreis sogar zeitweise in den negativen Bereich. Zuletzt erholte er sich wieder und liegt derzeit bei über 50 Dollar pro Barrel – zum einen wegen der in den Corona-Impfstoff gesetzten Hoffnungen auf eine Entspannung der Wirtschaft, zum anderen, weil die erdölproduzierenden Länder ihre Mengen reduzierten.

Der britische Energiekonzern BP hat im vergangenen Jahr einen immensen Verlust erlitten: Der Öl-Gigant verbuchte 2020 unterm Strich ein Minus von 20,3 Milliarden Dollar (16,8 Mrd Euro). Im Vorjahr hatte BP noch rund 4 Mrd Dollar Gewinn eingefahren. Der Energiesektor sei „hart“ von der Pandemie getroffen worden, Straßen- und Luftverkehr seien ebenso wie die Ölnachfrage und der Ölpreis „eingebrochen“, teilte BP zur Begründung mit. 2020 hat BP fast 10.000 Jobs abgebaut, das waren 15 Prozent der Stellen weltweit.

Tausende Arbeitsplätze fallen weg

Von hohen Milliardenverlusten bei den großen Ölkonzernen ist auch der niederländisch-britische Energieriese Shell, Den Haag, betroffen – stärker noch als BP. Shell vermeldete einen Jahresverlust von 21,7 Milliarden Dollar (18,1 Mrd Euro). 2019 hatte Shell noch einen Gewinn von 15,8 Milliarden Dollar verbucht. 2020 sei ein „außergewöhnliches Jahr“ gewesen, erklärte Konzernchef Ben van Beurden. Dabei habe das Unternehmen „harte, aber entschiedene“ Schritte eingeleitet, fügte er mit Blick auf die bereits angekündigte Streichung von bis zu 9000 Stellen hinzu.

Am härtesten traf es im Vergleich der drei Konzerne den größten US-Ölmulti, ExxonMobil. 2020 schloss der Konzern mit dem größten Verlust seit mehr als vier Jahrzehnten ab. Auf Jahressicht fiel ein Minus von 22,4 Milliarden Dollar (18,6 Mrd Euro) an, teilte Exxon in Irving im US-Bundesstaat Texas mit. Alleine in den drei Monaten bis Ende Dezember lief ein Verlust von 20,1 Milliarden Dollar auf. Zum Vergleich: Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte Exxon noch 5,7 Milliarden Dollar verdient.