Kalender: Ab 18.30 Uhr vor verschlossenen Ladentüren zu stehen, ist aus heutiger Sicht kaum vorstellbar – war aber jahrzehntelang Normalität. Ab 5. Oktober 1989 durften Geschäfte und sollten Behörden einmal pro Woche bis 20.30 Uhr offen sein. Es war der Beginn einer Entwicklung, die nicht nur Gewinner kennt.

Versuche, den seit 1957 geltenden Ladenschluss (18.30 Uhr unter der Woche und am langen Samstag um 16 Uhr) zu lockern, gab es viele. Doch erst nach der Bundestagswahl 1987 kam Bewegung in die Sache. Union und Freie Demokraten stellten erneut die Regierung mit Kanzler Helmut Kohl an der Spitze und Vizekanzler Hans Dietrich Genscher (FDP), und die Liberalen unternahmen in den Koalitionsverhandlungen einen weiteren Vorstoß, die deutschen Ladenöffnungszeiten an die europäischer Nachbarn wie Frankreich, aber auch Italien und Spanien anzupassen. Mit Erfolg: Gegen die massive Kritik von Gewerkschaften, Beschäftigten, aber auch kleinen und mittelständischen Händlern wurden die Ladentüren länger geöffnet: Donnerstags war es vom 5. Oktober 1989 an möglich, bis 20.30 Uhr Waren zu verkaufen. Ja mehr noch: Ämter, Verwaltungen, Anwälte, Banken und Ärzte sollten ebenfalls länger für die Kunden und Verbraucher da sein. Weshalb das Konstrukt den sperrigen Namen Dienstleistungs-Donnerstag erhielt. Durchgesetzt hatte sich aber der Begriff langer Donnerstag, von den Beschäftigten gerne als Schlado – Scheiß langer Donnerstag – tituliert.

Zäher Start

Doch der Start gestaltete sich zäh. Längst nicht alle Händler, Ärzte, Anwälte und Ämter spielten mit. Mancher sah die längere Ladenöffnung gar als gescheitert an. Die großen Warenhauskonzerne nutzten die neue Möglichkeit ausgiebig und verhalfen so dem Projekt letztlich zum Durchbruch.

Sieben Jahre später folgte der nächste Schritt: Kohls fünftes und letztes Kabinett lockerte 1996 erneut den Ladenschluss. Ab 1. November 1996 war es gestattet, montags bis freitags von 6 bis 20 Uhr zu öffnen – statt bislang von 7 Uhr bis 18.30 Uhr. Samstags war ab dann erst um 16 Uhr statt bislang 14 Uhr Feierabend. Dafür entfiel der lange Samstag: Seit 1957 war es möglich, am ersten Samstag eines Monats bis 18 Uhr Kunden zu bedienen. 2003 fiel die nächste Hürde: Nun konnten Verbraucher auch samstags bis 20 Uhr einkaufen.

Kaufhof geht nach Karlsruhe

Den großen Kaufhauskonzernen war dies aber nicht genug. Sie wollten an allen Tagen der Woche rund um die Uhr die Kunden beglücken dürfen. Die Kaufhof Warenhaus AG, damals noch solvent und eigenständig, provozierte in Berlin mit einer besonderen Aktion: Sie ließ an einem Samstag und dem folgenden Sonntag die Ladentüren offen und verkaufte Waren mit dem Aufkleber „Berlin-Souvenir“. Das Landgericht verklagte den Konzern auf Unterlassung, der wiederum schöpfte alle Rechtsmittel aus und klagte sich bis vor das Bundesverfassungsgericht.

Die Karlsruher Richter aber verwiesen auf die in Grundgesetz-Artikel 140 verankerte Sonn- und Feiertagsruhe, die aus der Weimarer Verfassung stammt und Teil des Grundgesetzes ist. Danach sind jene Tage „als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt“. Allerdings ließen die Verfassungsrichter die Möglichkeit offen, die Öffnungszeiten weiter auszudehnen. Schließlich sehe die „seelische Erhebung“ im Jahr 2004 anders aus als zu Zeiten der Weimarer Verfassung.

Und so kam es, dass 2006 die Verantwortung wieder in die Hoheit der Bundesländer kam. Dort lag sie bis 1952 schon einmal. Bis die Karlsruher Verfassungsrichter den föderalen Öffnungswettstreit beendeten und die Verantwortung an den Bund gaben.

Ladenöffnung Ländersache

Seit 2006 also gelten 16 unterschiedliche Gesetze mit jeder Menge Ausnahmen. Das führt dazu, dass Kunden in Baden-Württemberg etwa bis 24 Uhr shoppen können, in Rheinland-Pfalz bis 22 Uhr und in Bayern nur bis 20 Uhr. Denn der Freistaat hatte sich 2006 nicht die Mühe gemacht, ein eigenes Ladenöffnungsgesetz zu formulieren, sondern hat das bis dahin bestehende Bundesgesetz übernommen. Der Handelsverband aber ist nicht zufrieden. „Der föderale Flickenteppich“, so heißt es beim Arbeitgeberverband, „verwirrt die Verbraucher“.

Boomender Onlinehandel

So hat sich seit 1989 Deutschland schrittweise an lange Öffnungszeiten – auch am Wochenende – angenähert. Auch wenn der lange Donnerstag längst Geschichte ist, ist eines geblieben: Noch heute haben viele Behörden an diesem Tag länger geöffnet. Und eines hat die Liberalisierung entgegen anderslautender Prognosen nicht gebracht: Weder schnellten die Umsätze nach oben, noch wurden dadurch mehr Arbeitsplätze geschaffen. Im Gegenteil: Der Verdrängungswettbewerb hat sich verschärft und viele Geschäfte die Existenz gekostet. Gab es 1996 etwa 160.000 Lebensmittelgeschäfte, waren es 2014 nur noch rund 60.000.

Leidtragende der Entwicklung waren und bleiben aber die Beschäftigten im Handel, die in der Corona-Pandemie so gerne als Helden bezeichnet wurden. Und eines ist auch klar: Der boomende Onlinehandel wird dafür sorgen, dass die Debatte um Ladenöffnungszeiten weitergehen wird.

