Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Alle zwölf Tage im Schnitt holen sich die Bundesbürger Bargeld am Automaten. Das war nicht immer so. Der erste Geldausgabe-Automat in Deutschland ging am 27. Mai 1968 in Tübingen an den Start. Damals funktionierte das noch mit Lochkarte.

Die Jungen schmunzeln, wenn Ältere erzählen, wie sie sich einen Auszahlungsschein am Bankschalter ausstellen ließen und ihn unterschrieben, um dann den gewünschten Geldbetrag unter