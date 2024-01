Bei einer Online-Abstimmung wurden die Tuc Bake Rolls von Mondelez zur „Mogelpackung des Jahres 2023“ gewählt. Die Brotchips wurden laut Verbraucherzentrale um 127 Prozent teurer.

Das Phänomen gibt es vermutlich, seit gehandelt wird. Wohl zu allen Zeiten versuchten Menschen, einander zu übervorteilen. Früher war das nicht ganz ungefährlich. So gab es bis ins 18. Jahrhundert die Bäckertaufe – was freundlicher klingt, als es tatsächlich war. Bäcker, die ihr Brot mit zu geringem Gewicht verkauften, wurden öffentlich an den Pranger gestellt, in Unrat getaucht oder mit Steinen beworfen.

Heutzutage geht es nicht nur zivilisierter zu. Unternehmen müssen im Prinzip auch keine Sanktionen befürchten, wenn sie ihre Produkte bei weniger Inhalt zum gleichen oder zu einem höheren Preis verkaufen. Stattdessen gibt es dafür einen schicken Namen: „Shrinkflation“ setzt sich aus dem englischen Wort „shrink“ für „schrumpfen“ sowie „Inflation“ zusammen. Letzteres leitet sich wiederum aus dem Lateinischen „inflare“ für „aufblähen“ ab und meint in der Volkswirtschaftlehre die Teuerungsrate.

Konzerninterner Markenwechsel

Allein Verbraucherschützer mühen sich, verdeckte Preiserhöhungen zu benennen. Seit zehn Jahren gibt es mit dem Negativpreis „Mogelpackung des Jahres“ der Verbraucherzentrale Hamburg eine Art moderner Pranger. Erster Gewinner des Preises, den niemand haben will, war für 2014 der US-Konsumgüter-Konzern Procter & Gamble.

Unglücklicher Sieger für das vergangene Jahr wurde per Online-Abstimmung Mondelez. Der US-Lebensmittelkonzern, der unter seinem alten Namen Kraft wohl nach wie vor bekannter ist, verkauft in Deutschland Milka, Toblerone oder Philadelphia. Beim konzerninternen Markenwechsel seiner Brotchips von 7days zu Tuc geschah Erstaunliches: Bei gleicher Verpackungsgröße schrumpfte der Inhalt der Bake Rolls von 250 auf 150 Gramm, während der Preis von 1,39 auf 1,89, teils auf 1,99 Euro deutlich angehoben wurde – eine Teuerung um mindestens 127 Prozent.

Teure Luft

Umso überraschender ist, dass sich Mondelez auf Anfrage unserer Zeitung zu den Vorwürfen äußert – allerdings nicht zu dessen Kern. So heißt es, dass die Bake Rolls „ein neues Produkt im Tuc-Sortiment“ seien und der Packungsinhalt „selbstverständlich (…) entsprechend den rechtlichen Vorgaben (…) angegeben“ werde. Beides ist unbestritten, verschweigt aber die Vorgeschichte. Auch dass Mondelez als Hersteller keinen Einfluss auf die Preise in den Supermärkten haben soll, ist nur schwer nachvollziehbar.

„Obwohl das Problem seit Jahren bekannt ist, schützt die Politik Verbraucherinnen und Verbraucher nicht vor den Tricksereien“, sagt Armin Valet von der Verbraucherzentrale. Sein Lösungsvorschlag ist verblüffend einfach: Wenn Verpackungen bis zum Rand befüllt werden müssten, wäre deren Schrumpfen leichter zu erkennen. Derzeit seien jedoch bis zu 30 Prozent Luft in der Packung erlaubt. Luft, die dann teuer verkauft werden kann.