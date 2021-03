Die Infektionszahlen steigen, die Corona-Politik ist chaotisch. Doch der Ifo-Geschäftsklimaindex hat sich verbessert. Woher kommt der Optimismus?

In Deutschland hat sich die Stimmung in den Unternehmen im März trotz der teils widersprüchlichen und fürs Geschäft hinderlichen Corona-Maßnahmen stark verbessert. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sei auf 96,6 Punkte gestiegen, nach 92,7 Zählern im Februar, teilten die Wirtschaftsforscher vom Ifo-Institut am Freitag in München mit. Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer stieg damit den zweiten Monat in Folge und erreichte den höchsten Wert seit Juni 2019.

„Trotz steigender Infektionszahlen startet die deutsche Wirtschaft zuversichtlich in den Frühling“, kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest die Ergebnisse der Umfrage unter etwa 9000 deutschen Unternehmen. Besonders deutlich stieg der Unterindikator für die Bewertung der künftigen Geschäfte. Hier meldete das Ifo-Institut einen Zuwachs ausgehend von 95,0 Punkten auf 100,4 Zähler.

Mit Aussicht auf Erfolg beim Impfen

Chefvolkswirt Uwe Burkert von der Landesbank Baden-Württemberg sieht in den Ifo-Daten eine positive Überraschung: „Sie steht im Kontrast zum Durcheinander der Corona-Maßnahmen der letzten Tage“. Er begründete die starke Stimmungsverbesserung mit dem jüngsten Anziehen der Weltwirtschaft und der Aussicht auf den Erfolg der Impfkampagne.