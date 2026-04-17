Eine aktuelle Studie zeigt, dass durchschnittlich über 550 Bakterienarten im Kühlschrank lauern. Eine Expertin erklärt, warum regelmäßige Reinigung unabdingbar ist.

Kalt, frisch und hygienisch: Der Kühlschrank gilt als sicherer Ort für unsere Lebensmittel. Doch der Schein trügt – denn zwischen Joghurt, Milch und Wurstaufschnitt tummeln sich oft zahlreiche, kaum sichtbare Keime, die sich auf klebrigen Rückständen, Lebensmitteln oder in verschmutzten Ecken besonders wohlfühlen.

Das bestätigt auch eine vor wenigen Wochen veröffentlichte Studie der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Bei 60 Prozent der untersuchten Kühlschränke wurden demnach potenziell krankheitserregende oder sogar antibiotikaresistente Bakterien nachgewiesen, wie Studienleiterin Evelyne Selberherr auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigte. „Im Schnitt haben wir in den Kühlschränken über 550 verschiedene Bakterienarten entdeckt“, erklärt die Professorin für Mikrobiomforschung. „Dass wir so viele Keime in den Kühlschränken finden, hat uns schon überrascht“, betont sie.

Ein sauberer Kühlschrank ist also nicht nur eine Frage der Ordnung, sondern entscheidend für die Lebensmittelsicherheit und unsere Gesundheit. Doch wie sorgt man dafür, dass sich Bakterien nicht im Kühlschrank ausbreiten? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wieso breiten sich Bakterien überhaupt im Kühlschrank aus?

Im Prinzip kommen bei jedem Kontakt mit dem Kühlschrank auch Keime in das Gerät – also vor allem beim Einräumen und Ausräumen von Lebensmitteln. „Entweder über die Luft, die Handflächen oder über die Produkte selbst“, sagt Selberherr. Und die Keime, die in den Kühlschrank hineingelangen, bleiben dort auch erst einmal drin. „Weil wir Menschen den Kühlschrank im Alltag fast täglich benutzen und damit in Berührung kommen, steigt auch die Anzahl an Bakterien mit der Zeit“, erklärt die Expertin.

Aber warum tötet die Kälte im Kühlschrank nicht alle Bakterien einfach ab?

„Die niedrigen Temperaturen drücken tatsächlich das bakterielle Wachstum bei den meisten Bakterien“, erklärt Selberherr. „Die Vermehrung wird verlangsamt, aber die Temperaturen im Kühlschrank töten keine Bakterien ab. Das ist ein Mythos. Einige kälteangepasste Bakterien können sich sogar weiterhin vermehren.“ Zudem seien viele Kühlschränke deutlich wärmer eingestellt als vier bis fünf Grad Celsius – die Temperatur, die unter anderem auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) für verderbliche und bereits zubereitete Lebensmittel empfiehlt.

„Außerdem gibt es ja in einem Kühlschrank auch verschiedene Temperaturzonen“, sagt die Mikrobiologin. So können die Fächer der Kühlschranktüre bis zu zehn Grad Celsius haben, obwohl das Gerät auf fünf Grad eingestellt ist. „Deswegen kann man auch bei der Lagerung von Lebensmitteln schon Fehler machen – wenn man etwa eine aufgebrochene Milch in die Kühlschranktür stellt, obwohl das die wärmste Stelle ist“, erklärt Selberherr.

Man müsse beim Einräumen der Lebensmittel darauf achten, dass die Produkte, die besonders kühl bleiben sollen, auch in den entsprechenden Bereichen gelagert werden. „Ansonsten können sich die Bakterien besser und schneller vermehren“, sagt sie. Bei der Studie sei fast jeder vierte Kühlschrank zu warm eingestellt gewesen.

Welche Keime findet man besonders häufig im Kühlschrank, und wie gefährlich können sie im Zweifel für uns werden?

„Die meisten Bakterien, die wir gefunden haben, sind harmlos“, betont Selberherr. Trotzdem hat die österreichische Wissenschaftlerin in ihrer Studie auch potenziell gefährliche Keime gefunden. Allen voran den sogenannten Bacillus cereus – ein Bakterium, das Erbrechen und Durchfall auslöst. „Dass wir das so oft gefunden haben, macht uns am meisten Sorgen“, erklärt Selberherr.

Aber auch das in vielen Kühlschränken nachgewiesene Bakterium Staphylococcus aureus sei in der Lage, eine ganze Reihe von Infektionen zu verursachen – bis hin zu Lungenentzündungen. Das Vorkommen der Keime stellt noch kein Gesundheitsrisiko dar, dazu brauchen Bakterien eine Vermehrungschance. Diese bekommen sie aber zum Beispiel, wenn sie zurück in die Küche transportiert werden, zum Beispiel über Lebensmittel, erklärt Selberherr.

Evelyne Selberherr hat bei ihren Untersuchungen im Schnitt über 550 Bakterienarten in Kühlschränken entdeckt. Foto: Vetmeduni Vienna/oho

„Und damit stellen sie auch eine erhebliche Quelle für mögliche lebensmittelbedingte Erkrankungen dar.“ Laut Bundesinstitut für Risikobewertung sind jährlich rund 100.000 gemeldete Erkrankungen in Deutschland auf Mikroorganismen wie Bakterien, Viren oder Parasiten im oder am Lebensmittel zurückzuführen. Die Dunkelziffer dürfte allerdings deutlich höher liegen.

Was kann der Verbraucher präventiv gegen Bakterien im Kühlschrank tun?

Knapp zusammengefasst: Ihn regelmäßig putzen. Der Kühlschrank gerate bei den Reinigungsroutinen im Haushalt oftmals zu kurz, meint Mikrobiologin Selberherr. „Je länger es her ist, dass das letzte Mal geputzt wurde, umso größer ist die Diversität und Anzahl der gefundenen Bakterien.“

Dabei müsse man es mit dem Saubermachen gar nicht übertreiben, erklärt die Expertin. „Es reicht, wenn man mit einem normalen Haushaltsreiniger oder etwas Essigwasser einmal im Monat den Kühlschrank durchwischt.“ Das reduziere die Keimlast schon sehr gut. Beim Reinigen mit Essigwasser sei allerdings darauf zu achten, nicht zu viel davon zu nutzen, damit die Essigsäure nicht das Silikon der Dichtungen im Kühlschrank angreift.

Besonders wichtig sei zudem, dass sich keine Wassertropfen im Kühlschrank ansammeln. „Das Kondenswasser sollte möglichst immer weggewischt werden, weil das eine typische Brutstätte für Bakterien ist“, betont Selberherr.

Auf was ist bei Lebensmitteln im Kühlschrank zu achten, um die Bakterienlast zu verringern?

Wenn Produkte nicht direkt mit der Kühlschrankoberfläche in Berührung kommen, ist die Gefahr der Bakterienübertragung deutlich geringer. „Am besten ist es beispielsweise, offenen Käse in einem geschlossenen Behälter oder zumindest auf einem Teller oder in einer Schüssel wieder in den Kühlschrank zu stellen“, erklärt die Wissenschaftlerin.

Man müsse sich bewusst machen, dass auf vielen Lebensmitteln natürlicherweise Bakterien vorhanden sind, die den Kühlschrank kontaminieren können. „Wenn ich zum Beispiel etwas Schnittlauch schneide, verliert der auf der Küchenfläche genauso viele Bakterien, wie wenn er im Kühlschrank gelagert ist. Das ist ganz normal. Aber die Küchenfläche wird danach abgewischt, der Kühlschrank nach der Lagerung meistens nicht“, so die Mikrobiologin.

Trotzdem gilt: Eine Garantie für einen keimfreien Kühlschrank gibt es nicht. „Der Kühlschrank muss und kann gar kein steriler Ort sein, aber man muss ihn auch nicht zur Keimschleuder werden lassen“, sagt Selberherr. Mit einer Reinigungsroutine von drei bis vier Wochen nimmt die Keimlast und damit auch die Anzahl potenziell gefährlicher Bakterien im Kühlschrank rapide ab.