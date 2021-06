Europas größter Software-Konzern SAP, der in der Region Rhein-Neckar rund 15.500 Menschen beschäftigt, darunter viele aus der Pfalz, hat Ärger wegen Querelen im Konzernbetriebsrat.

„Wir führen derzeit interne Untersuchungen zu möglichen Unregelmäßigkeiten durch, die im Zusammenhang mit einem Mitglied des Betriebsrats der SAP SE stehen“, sagte ein SAP-Sprecher über die Vorgänge, die jetzt publik wurden. Nach Angaben von Türker Baloglu von der IG Metall in Heidelberg wurde der Vorsitzende des SAP-Konzernbetriebsrats in Deutschland von seinem Posten abberufen, nachdem ihm das Misstrauen ausgesprochen worden sei. Der Betroffene ist auch Mitglied des Aufsichtsrats.

Hintergrund des Misstrauensvotums der Betriebsräte ist den Berichten zufolge ein gerichtlicher Streit um eine mögliche Beeinflussung der SAP-Aufsichtsratswahl im Jahr 2012. Die Vermutung war, dass Stimmen gekauft werden sollten.

In einem daraus resultierenden langjährigen Zivilverfahren in Heidelberg habe die Richterin den Beteiligten laut einem Bericht nahegelegt, dass der jetzt abberufene Konzernbetriebsratschef an unlauteren Absprachen beteiligt gewesen sei.

Staatsanwaltschaft eingeschaltet

Der Kläger, ein ehemaliger SAP-Mitarbeiter, hatte den Schilderungen zufolge vom Beklagten die Zahlung von rund 500.000 Euro gefordert – als Gegenleistung dafür, dass er bei der damaligen Wahl von Arbeitnehmervertretern zum Aufsichtsrat bei den Delegierten für ihn geworben habe.

Die Staatsanwaltschaft habe die Zivilakte des Landgerichts geprüft, teilte ein Behördensprecher mit. Zum Ergebnis wurde nichts mitgeteilt.

Erst 2019 hatte SAP massiven Ärger in Sachen Betriebsrat: Der Konzern hatte einem Mitglied wegen Störung des Betriebsfriedens fristlos gekündigt. Der Fall kam vors Arbeitsgericht. Später einigten sich die Parteien auf eine geheime Vereinbarung.