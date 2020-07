Die juristische Auseinandersetzung im Kampf gegen den Bau einer zweiten Rheinbrücke bei Wörth ist auf badischer Seite beendet. Der Karlsruher Gemeinderat stimmte am Dienstag mit 40 zu acht Stimmen einem Vergleich zu, der Ende Juni vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg von den Konfliktparteien ausgehandelt worden war.

Bereits am Wochenende hatte auch der Bund für Naturschutz und Umwelt (BUND) diesem Vergleich zugestimmt. Sowohl Stadt wie auch BUND argumentierten, dass ein Prozess wohl nicht zu gewinnen gewesen sei. Mit dem Vergleich habe man aber immerhin substanzielle Verbesserungen erzielt.

Die Verbesserungen

Grüne, SPD, FDP und Linke wiesen in der Ratssitzung darauf hin, dass es einer Klage bedurfte, um vermeintliche Selbstverständlichkeiten zu erreichen. So wird die neue Brücke, die etwa 1,4 Kilometer nördlich der bestehenden Rheinquerung entstehen soll, mit einem Fuß- und Radweg bestückt und die Linienführung der bestehenden Radwege muss verbessert werden. Auch der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs ist als Vorgabe enthalten.

Vor allem aber, so die FDP als Brückenbau-Befürworterin, sei die zeitgleiche Anbindung an die B 36 im Karlsruher Nord-Westen festgeschrieben worden. „Heute ist ein guter Tag für Karlsruhe“, kommentierte dies FDP-Stadtrat Thomas Hock.

Kritik und Bedenken

Kritik an der städtischen Klage kam allein von der CDU. Im Vergleich stehe nichts, was nicht auch durch geschicktes Verhandeln hätte erzielt werden können. So aber sei sehr viel Zeit verloren gegangen und die Kosten seien unnötig gestiegen.

Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) bezeichnete die Stadt derweil als Leidtragende einer fehlerhaften Planung. Man sei bei der Suche nach einem Standort für die zweite Brücke ohne Suche nach Alternativen schlichtweg vor vollendet Tatsachen gestellt worden. Die Anbindung an die B 36 werde noch intensive Auseinandersetzungen mit sich bringen. Während die Stadt eine zweispurige Straße für ausreichend halte, fordere der Bund wohl den vierspurigen Ausbau. Damit würden sich aber nur die naturschutzrechtlichen Probleme noch vergrößern.

Das Oberverwaltungsgericht in Koblenz hatte bereits im November die Klagen gegen den Bau der zweiten Rheinbrücke – soweit es die pfälzische Seite betraf – zurückgewiesen.