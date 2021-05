Vor 38 Jahren stößt bei Frankenthal ein Starfighter der kanadischen Luftwaffe mit einem einmotorigen Kleinflugzeug zusammen. Der Kampfjet rast führerlos in ein Wohnhaus in Großniedesheim. Drei Menschen sterben, 16 Häuser werden teilweise schwer beschädigt. Es grenzt an ein Wunder, dass nicht noch mehr Opfer zu beklagen sind.

Es ist der 29. Juli 1982, kurz vor 16 Uhr. In der Fliederstraße 6 in Großniedesheim bei Frankenthal sitzt Reinhard Kruppa vor dem Fernseher. An diesem Tag durfte er früher von der Arbeit nach Hause gehen. Deshalb kann er an dem heißen Sommertag eine Folge seiner Lieblings-TV-Serie schauen. Der 19-jährige wohnt in einem Anbau an das Haus seiner Pflegeeltern Galambos. Der 65-jährige Rentner Paul Galambos behandelt im Garten gerade seine Reben mit Spritzmittel, seine Frau ist beim Einkaufen. Und in der Mietwohnung von Paul Galambos’ Haus sitzt Familie Stegmann beim Kaffeetrinken.

Auf dem Rückflug nach Lahr

Was all diese Menschen nicht ahnen: In den nächsten Sekunden wird eine Katastrophe über sie hereinbrechen. Die bahnt sich in Form zweier höchst unterschiedlicher Flugzeuge an. Da ist die einmotorige Piper Cherokee Six, mit der sich Pilot Horst Brandenburg gerade aus westlicher Richtung im Landeanflug auf den Flugplatz Worms befindet. Und da sind zwei kanadische Starfighter, die aus Nordwesten kommend mit einer Geschwindigkeit von etwa 600 Kilometern pro Stunde auf dem Rückflug zu ihrem Stützpunkt im badischen Lahr sind.

Alle drei fliegen in 200 bis 300 Metern Höhe auf Sicht, als der von Oberst Jack Frazer gesteuerte Jet die Piper rammt. Frazer kann sich mit seinem Schleudersitz retten, kommt mit einer Gehirnerschütterung davon. Das Kleinflugzeug stürzt zwischen Klein- und Großniedesheim ins Feld. Die Leiche von Horst Brandenburg wird später aus den Trümmern seiner Piper geborgen. Sein Begleiter wird aus der Maschine geschleudert und in einem Weinberg ebenfalls tot gefunden.

Führerloses Kampfflugzeug stürzt auf Wohnhaus

Der nun führerlose Starfighter rast auf den Ortsrand von Großniedesheim zu. Dort bohrt er sich in das Wohnhaus von Familie Galambos und explodiert. Der größte Teil des Gebäudes fällt wie ein Kartenhaus zusammen. Vom Anbau ist nichts mehr zu erkennen. Reinhard Kruppa ist vermutlich sofort tot. Durch die Explosion wird der 19-Jährige nach draußen geschleudert. Sein verstümmelter Körper wird erst 20 Minuten später an der Grenze zum Nachbargrundstück entdeckt.

Den übrigen Bewohnern des Hauses in der Fliederstraße müssen gleich mehrere Schutzengel beigestanden haben. Familie Stegmann kommt mit einem tüchtigen Schrecken davon. Sie hat sich in dem einzigen Bereich des Gebäudes aufgehalten, der nicht eingestürzt ist. Zwar kommt vor ihren Augen die Decke herunter, sind die Ausgänge durch Trümmer versperrt und brennt es überall. Aber Vater Rainer packt geistesgegenwärtig seinen kleinen Sohn und bugsiert ihn durchs Fenster nach draußen. Anschließend hilft er seiner Frau und seiner Schwiegermutter, aus der Ruine zu flüchten.

Absturzstelle wird weiträumig abgesperrt

Draußen erwartet die Familie ein verwüstetes Viertel. Die auf die Fliederstraße mündende Lilienstraße ist übersät mit Gebäudetrümmern, Übungsmunition, Dachziegeln. Es stinkt nach Kerosin, überall qualmt es, züngeln Flammen empor. Feuerwehrleute, Polizei, Sanitäter, Feldjäger und kanadische Soldaten aus Lahr rücken nach und nach in großer Zahl an. Die Absturzstelle wird weiträumig abgesperrt. Bagger graben 180 Tonnen mit Flugbenzin verseuchte Erde ab, um zu verhindern, dass der Treibstoff bis zum Grundwasser vordringt.

16 Häuser sind ramponiert, davon sechs schwer. Der Schaden geht in die Millionen. Die Ludwigshafener Hilfsorganisation „Aktion 72“ spendet am Tag danach 10.000 Mark als Soforthilfe für die am schlimmsten betroffenen Familien. Die Stegmanns finden eine vorläufige Bleibe. Fünf Tage nach dem Absturz sind die 70 kanadischen Soldaten abgezogen, beginnt sich das Leben im Dorf wieder zu normalisieren. Heute finden sich keine Spuren mehr von der Tragödie. Nur die schmerzliche Erinnerung an das Unglück ist vielen, die es miterlebt haben, geblieben.

Sorge um Atomkraftwerk Biblis

Zu erkennbaren Konsequenzen für die Sicherheit der Menschen in der Region führt der Absturz nicht. Großniedesheim liegt nur etwa zwölf Kilometer vom Atomkraftwerk Biblis entfernt. Der Wormser Oberbürgermeister wendet sich deshalb an die Bundesanstalt für Flugsicherung in Braunschweig. Deren Antwort: Die Behörde habe alle Flugzeugführer aufgefordert, beim Überfliegen von Industrieanlagen oder dem Kernkraftwerk Biblis Sicherheitsmindesthöhen einzuhalten.

„Ungünstige Konstellationen beim Sichtflug“

Fachleute der Flugunfalluntersuchungsstelle erklären bereits einen Tag nach dem Absturz lapidar: „Ungünstige Konstellationen beim Sichtflug“ hätten zu dem Zusammenstoß geführt. Schon nach wenigen Tagen tauchen wieder Kampfflugzeuge am Himmel über Großniedesheim auf. Bei der Beerdigung von Reinhard Kruppa muss der Pfarrer deshalb seine Ansprache unterbrechen.

Kruppas Pflegevater Paul Galambos hat zwar den Absturz äußerlich weitgehend unbeschadet überstanden. Doch sechs Jahre später berichtet Eva Galambos gegenüber der RHEINPFALZ, dass ihr Mann noch immer an den Folgen des in unmittelbarer Nähe miterlebten Absturzes leide. Und die Entschädigung, die die Familie erhalten habe, habe nicht ausgereicht.

