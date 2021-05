Der Kulturm zählt zu den Attraktionen der Stadt Ludwigshafen: ein Weltkriegs-Bunker mit Wasserturm-Aufsatz, der als Café und Event-Location genutzt wird. Doch durch das Coronavirus liegen Gastronomie und Kulturbetrieb brach. Jetzt gibt es noch einen weiteren Rückschlag.

Das ungewöhnliche Bauwerk hat eine bewegte Geschichte: 1942, also mitten im Zweiten Weltkrieg, wurde der achteckige Bunker errichtet, um den Menschen im Stadtteil Hemshof Schutz vor alliierten Luftangriffen zu bieten. Nachdem er seine ursprüngliche Funktion verloren hatte, wurde 1953 auf den Stahlbetonkoloss ein Wasserturm aufgesetzt, der bis 2008 in Betrieb war. Zwischenzeitlich diente er auch als Hotel.

Einzigartiges Tagungs- und Kulturzentrum

Im Jahre 2001 erwarb der Speyerer Künstler und Autodidakt Bernd Albert die unter Denkmalschutz stehende Kombination aus Bunker und Wasserturm. Seitdem hat er aus dem 53 Meter hohen Bauwerk den Kulturm gemacht: ein einzigartiges Tagungs- und Kulturzentrum. Zahlreiche Konzerte, Ausstellungen und Feiern wurden hier organisiert.

Im März zogen Albert und seine Frau Anika die Reißleine: Das jahrelange Engagement zehrte an den Kräften, die Eltern eines fünfjährigen Sohnes wollen kürzer treten. Seitdem suchen sie nach einem Nachfolger für den Kulturm. Oder auch nach einem Investor. Doch dann warf das Coronavirus alle Ideen und Pläne über den Haufen. Der Kultur- und Gastronomie-Betrieb steht still. „In Corona-Zeiten möchte keiner feiern“, sagt Anika Albert. „Es gibt derzeit keine Anfragen für Veranstaltungen.“

Stadt pocht auf Zahlung von Grundsteuer

In dieser Situation muss die Betreiberfamilie einen weiteren Rückschlag verkraften. Und der hat mit der Stadt Ludwigshafen zu tun. Die verlangt für den Zeitraum von 2014 bis 2016 laut dem Ehepaar Grundsteuer von fast 2000 Euro pro Jahr.

Dabei bemühen sich die Alberts seit längerem um mehr Unterstützung und Entgegenkommen durch die Stadt. Ihre Argumentation: Durch ihr Engagement ersparen sie der Kommune Sicherungsmaßnahmen. Außerdem haben sie den Bunker für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht und das Gelände drumherum begrünt. Auf der anderen Seite seien die üblichen Fördermittel des Denkmalschutzes bei Bunkern und Wassertürmen aufgrund der Höhe und der massiven Bauweise nicht ausreichend und für Privatleute auch nicht leicht zu ergattern. Zudem sei es schwierig, von Banken für Investitionen in solchen Bauwerken eine Finanzierung zu bekommen.

Richter weisen Klage ab

Doch der Stadtrechtsausschuss habe sie in Sachen Grundsteuer „regelrecht abblitzen lassen“, bedauert Bernd Albert. Auch das von ihm angerufene Verwaltungsgericht in Neustadt hatte kein Einsehen: Zwar sehe das Gesetz eine Möglichkeit vor, die Grundsteuer zu erlassen, wenn die Erhaltung von Grundbesitz wegen seiner Bedeutung im öffentlichen Interesse liege, heißt es in der am Donnerstag veröffentlichten Entscheidung. Voraussetzung sei aber, dass durch die Einstufung als Denkmal besondere Kosten anfallen, die die Einnahmen übersteigen. Dies sei aber beim Kulturm nicht der Fall, so die Neustadter Richter. Auch komme es bei der Frage eines Grundsteuer-Erlasses auf das Engagement des Eigentümers auf das denkmalgeschützte Objekt nicht an.

Bei der Ermittlung der Kosten hat das Gericht laut Bernd Albert weder die Ausgaben für Heizung, Strom und Reinigung noch die erheblichen Eigenleistungen anerkannt. Auch seien hohe Renovierungskosten etwa für Feuerschutztüren außen vor geblieben. „Wer sich eines solchen Denkmals annimmt, hat seinen Beitrag zum sozialen Gefüge im Prinzip schon geleistet“, meint der Betreiber. Deshalb sollten ihm „nicht auch noch Steuern auferlegt werden“.

Betreiber will Berufung einlegen

Albert hat nun beim Neustadter Verwaltungsgericht beantragt, Rechtsmittel gegen das Urteil zuzulassen. Seine Frau und er wollen „auch für andere Denkmäler in die Berufung“ gehen. Ein solcher Rechtsstreit sei allerdings sehr aufwändig, weshalb er auf Unterstützung angewiesen sei. Und: „Für die weitere Zukunft planen wir eine Umnutzung zu Wohnateliers und Kreativbüros, da die kulturelle öffentliche Nutzung leider keine Unterstützung der Stadtverwaltung findet.“

Die Stadt Ludwigshafen sieht sich durch das Neustadter Urteil in ihrer Haltung auch im Hinblick auf dessen Argumentation bestätigt. „Im Sinne der Steuergerechtigkeit können wir keine Ausnahmen zulassen.“