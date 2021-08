„Tote Hose“ herrscht coronabedingt seit März auch im Speyerer Bordell „Lauras Girls“. Weil viele Betreiber des horizontalen Gewerbes inklusive der Sexarbeiterinnen gerade sorgenvoll in die Zukunft schauen, gab es am Donnerstag bundesweit einen Tag der offenen Tür unter dem Motto „Redlight On“: eine öffentlichkeitswirksame Werbe- und Informationsaktion, an der auch die Betreiberin von „Lauras Girls“ teilnahm. Politik und Medien waren am Vormittag in Speyer geladen, am Nachmittag durften „Interessenten“ vorbeikommen.

Sex war jedoch nicht im Angebot. Die rund 20 freiberuflichen „Girls“ waren nicht da. „Die Frauen stehen in den Startlöchern“, so Inhaberin Laura. Nur die bei ihr beschäftigten Rumäninnen – sie machen rund 60 Prozent aus – hätten noch keine Einreisegenehmigung. Laura warnt bei verlängerter Zwangspause für den Erotikbereich vor illegaler Sexarbeit und damit zurückkehrender Zuhälter-Macht.

Zehn Zimmer belegbar

„Wir könnten sofort öffnen“, sagt sie. Ihr Hygienekonzept greife. „Praktiken wie alles Orale funktionieren unter Corona-Bedingungen nicht“, räumt sie ein. Für Laura ist das aber kein Hinderungsgrund, den Betrieb im Zehn-Zimmer-Etablissement aufzunehmen. Wie praktikabel käufliche Liebe mit Abstand ist, kann sie jedoch nicht schlüssig erklären. Aber sie ist überzeugt: „Viele Stellungen sind auch ... ohne Ansteckungsrisiko möglich.“ Alles sei besser als der Absturz in kriminelle Grauzonen.

Zukunft ungewiss

Lauras Wünsche werden sich so schnell nicht erfüllen: Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium sagte am Donnerstag: „Hinsichtlich der Prostitutionsstätten sind zum aktuellen Zeitpunkt keine Lockerungen geplant.“